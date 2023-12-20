هل يسير الديمقراطيون وهم نائمون نحو الكارثة؟

يمر الديمقراطيون بمراحل من الحزن والغضب وهم يفكرون في ترشيح الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024. ليز بيك – فوكس نيوز

يشعر الكاتب بالقلق بسبب أن جو بايدن لن يستطيع هزيمة دونالد ترامب. وهناك المزيد من الأصوات الديمقراطية التي تحث بايدن على التنحي بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما. وفق صحيفة نيويورك بوست فإن أوباما يعتقد أن: السباق سيكون متقاربا وأن الديمقراطين قد يخسرون بشدة.

والسؤال هو: من قد يحل محل بايدن؟ هناك احتمال أن يكون البديل هو جافين نيوسوم. ولكن نيوسوم يفتقر إلى جاذبة الناخبين من الطبقة العاملة حيث أن كاليفورنيا لجيها أقل حصة من سكان الطبقة العاملة البيضاء في أي ولاية باستثناء هاواي.

ومشكلة نيوسوم ازدادت سوءا بعد المقابلة التي ظهر فيها في برنامج شون هانيتي على فوكس نيوز في مناظرة مع الجمهوري رون دي سانتيس، حيث بدا متعجرفا وغير مرغوب فيه. إضافة لسوء إدارته للشؤون المالية في كاليفورنيا.

أما حاكمة ولاية ميتشيغان، جريتشن ويتمر، فيفترض أنها ستواجه عقبات كراهية النساء، مستخدمة أعذار هيلاري كلينتون لخسارتها في عام 2016. وقد تواجه ويتمر مزيدا من التعقيد في ميشيغان التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من المسلمين، والديمقراطيون يستمرون في دعم إسرائيل. وارتفعت مستويات الجريمة في الولاية رغم محاربة ويتمر لحيازة الأسلحة.

فيما يتعلق بكمالا هاريس فإن معدلات تأييدها أقل من معدلات بايدن. وفق الكاتب فإن كليهما تحت الماء؛ الأولى بمقدار 20 نقطة والآخر بمعدل 15 نقطة.

تظهر استطلاعات للرأي أجرتها فوكس نيوز على مدار شهر أن الديمقراطيين الأربعة خسروا أمام دونالد ترامب، وكانت ويتمر الوحيدة التي تراجعت بنقطتين. وحتى لو كان أحد هؤلاء الديمقراطيين هو أحد المرشحين للسباق إذا انسحب بايدن منه، فمن الأفضل أن يبقى جو بايدن في منصبه.

المصدر: فوكس نيوز

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