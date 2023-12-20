سوف تزداد ظاهرة دفع الرشاوى والفرار من الخدمة العسكرية في أوكرانيا بسبب القانون الجديد. حول ذلك، كتب فلاديمير ميخائيلوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

سوف تُسجَّل النساء الأوكرانيات في شعب التجنيد لأداء الخدمة العسكرية والخضوع لتدريب عسكري عام في الجيش. وسوف يشمل هذا القرار جميع النساء الأوكرانيات من 25 إلى 60 عامًا.

وقد تحدث الصحفي الأوكراني ألكسندر تشالينكو إلى "موسكوفسكي كومسوموليتس" حول آفاق تجنيد النساء في الجيش الأوكراني، فقال:

"لا أظن أن النساء اللواتي سيتم تجنيدهن في الجيش سوف يرسلن إلى الخطوط الأمامية. ولا أعتقد بأنهن سيقاتلن والسلاح في أيديهن من أجل أفديفكا، وبقايا مارينكا، أو التقدم نحو رابوتينو وفيربنوي. في جميع الاحتمالات، سوف يشغلون مواقع في الخلفية. الحقيقة هي أن أوكرانيا لم يعد لديها ما يكفي من الرجال في الجبهة، فقد استنفدت موارد التعبئة. غالبية الرجال في سن الخدمة العسكرية لا يريدون القتال، فقد لجأ البعض إلى أوروبا أو روسيا، ويختبئ آخرون داخل البلاد. خلال الهجوم المضاد، قُتل جزء كبير جدًا من القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك سيتم إرسال الرجال الذين يخدمون في الوحدات الخلفية إلى الجبهة، وستشغل أماكنهم مجندات".

كيف ستكون ردة فعل النساء أنفسهن على هذا؟

سلبية. سيزداد عدد الرشاوى التي تدفع للمفوضين العسكريين وكميتها؛ وثانياً، سوف تفر النساء مع أزواجهن من البلاد. إذا تم إقرار مثل هذا القانون فإنه بالتأكيد سيزيد من عدد مؤيدي السلام أو الاستسلام.

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