من المستبعد أن تغامر بروكسل بحرمان بودابست من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي. حول مضاعفات مثل هذا القرار، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد":

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دول الاتحاد الأوروبي قد تحرم المجر من حقها في التصويت، لتتمكن من الاتفاق على تخصيص الأموال لأوكرانيا. ويشار، هنا، إلى أن بروكسل يمكنها أن تستخدم لهذا الغرض المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي للعام 2007، والتي تسمح بتقييد حقوق دولة عضو بسبب انتهاكها التشريعات.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، من الممكن حرمان دولة عضو من حقوق التصويت إذا تبين أن الدولة انتهكت القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. المساعدات المقدمة لأوكرانيا تندرج، بشكل غريب، ضمن هذه الفئة".

و"من المهم أن نلاحظ أن سحب حقوق التصويت إجراء جدي ويجب اعتباره الملاذ الأخير. يفضل الاتحاد الأوروبي إيجاد الحلول من خلال الضغط المالي والسياسي، ولي أذرع المعارضين لمسار بروكسل. في الواقع، لم يُحرم أي بلد على الإطلاق من حق التصويت بموجب هذه المادة".

وأضاف راهر: "من غير المرجح أن تُحرم المجر من حق التصويت. فهذا من شأنه أن يؤدي إلى سابقة خطيرة داخل الاتحاد الأوروبي. ستدرك الدول الصغيرة أن حل جميع القضايا في المستقبل لن يجري في بروكسل من خلال قرارات مشتركة، إنما من خلال تصويت الأغلبية، الذي ستضمنه ألمانيا وفرنسا معًا".

"ستوافق المجر على الأرجح على التصويت مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الأوكرانية إذا قامت بروكسل أخيرًا بإلغاء تجميد مبلغ الـ 30 مليار يورو الذي لم تحصل المجر عليه بسبب انتهاكات المعايير الديمقراطية في سياساتها الداخلية. بالنسبة لبروكسل، لا شيء أكثر أهمية من دعم أوكرانيا، وسوف تسعى لتحقيقه حتى على حساب مصالحها الاقتصادية الخاصة".

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