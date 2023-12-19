ثقل جديد موازن. الخبراء كشفوا سبب سفر ميشوستين إلى الصين

تتواتر الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين الروس والصينيين. حول تعزيز التعاون بين موسكو وبكين ووضعه في سكة جديدة، كتبت ايلينا سوغاروفا، في "أرغومينتي إي فاكتي":

بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الصيني، سيقوم (رئيس الحكومة الروسية) ميخائيل ميشوستين بزيارة بكين يومي 19 و20 كانون الأول/ديسمبر. ومن المقرر عقد الاجتماع الدوري الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في اليوم الأول؛ وأما في اليوم التالي، فسيجتمع رئيس الوزراء الروسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكما يقول أستاذ قسم الدراسات الإقليمية والتعاون الدولي في معهد دراسات الدولة بالأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة للرئاسة الروسية، فاديم إيفسيف، فإن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين يهدف إلى تعزيز استقلال الدولتين عن سوق الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، بحسب قوله، فإن عمل حكومتي البلدين لا يتجاوز ما جاء في تصريح رئيس روسيا بأن موسكو وبكين تتصادقان ليس ضد أحد، إنما من أجل مصالحهما الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكد عميد كلية العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، بافيل سيليزنيوف، أن الصين هي الشريك الاستراتيجي الرئيس لروسيا داخل مجموعة بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون.

وقال: "كلما زادت الزيارات المتبادلة بين كبار السياسيين، كلما جرى ضمان تحديد الأهداف والغايات وتنفيذ المشاريع التي تلبي مصالح روسيا من حيث "التوجه إلى الشرق" بشكل أسرع، وسارت الأمور أسرع نحو تشكيل قطب جديد للتأثير، يوازن نفوذ دول الغرب الجماعي".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب