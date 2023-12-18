تبحث أنقرة عن طائرات بديلة لمقاتلات الناتو، فأين يمكن أن تجدها؟ حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

أفادت صحيفة EurAsian Times بأن تركيا قد تحاول الحصول على مقاتلات صينية-باكستانية من الجيل الرابع من طراز JF-17 Thunder. ويرجع ذلك إلى عدم اليقين المحيط بموافقة الولايات المتحدة على تزويد أنقرة بطائرات إف-16، التي تشكل العمود الفقري للقوات الجوية التركية. وفي الوقت نفسه، أظهرت ألمانيا أيضًا عدم قابليتها للتفاوض. ويعتمد حصول أنقرة على Eurofighter Typhoon البديل الأوروبي المتعددة المهام عن إف-16، على قرار برلين. بدوره، لفت أردوغان الانتباه إلى أن اهتمام أنقرة بالطائرات المقاتلة لا يقتصر على طائرات يوروفايتر.

ومع ذلك، يقول المتشككون إن الجانب التركي لا يستطيع بعد طرح نسخته من الطائرات المقاتلة المطلوبة: يحتاج المصنعون إلى مزيد من الوقت.

ويؤكد الخبراء أن الوضع الحالي في غزة أدى إلى تعقيد عملية البحث عن شركاء في الصناعة الدفاعية.

"تشعر تركيا بالقلق من العواقب الدبلوماسية والاقتصادية المحتملة للحرب في غزة"، كما تقول دراسة أجرتها مجلة Turkeyscope، التي تنشر برعاية مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا (بجامعة تل أبيب). وأضافت: "لقد امتدت تداعيات حرب غزة من منطقة الخليج العربي إلى دول شمال إفريقيا، وتتوقف رغبة تركيا في الحصول على رأس المال الأجنبي والاستثمار والصفقات التجارية إلى حد كبير على سلسلة من الاختراقات الدبلوماسية الإقليمية التي تحققت على مدى العامين الماضيين".

ويرى الباحثون أن السياسة الخارجية التركية تخضع لتأثيرات الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس. وخلصوا إلى التالي: "نظرًا لأن حرب غزة تمثل بلا شك اختبارًا سياسيًا جديًا للغاية لمعظم العواصم العربية، فإن أنقرة تشعر بالقلق من حجم الضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحق بالمشهد الدبلوماسي المتشكل حديثًا".

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