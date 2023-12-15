حول الأرقام التي ذكرها الرئيس بوتين، في "الخط المباشر" وعلّق عليها الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين، كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال "الخط المباشر"، حجم المجموعة الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة؛ وأشار إلى تجنيد أكثر من 486 ألف شخص في الجيش الروسي في العام 2023، بموجب عقود. وأن أعداد الراغبين لا تتناقص، بل يعبّر حوالي ألف وخمسمائة رجل كل يوم عن رغبتهم في الدفاع عن مصالح وطنهم الأم بالسلاح. وأضاف بوتين أن هذا العدد، مع المتطوعين، سيصل بحلول نهاية العام إلى حوالي 500 ألف رجل.

وقال: من بين 300 ألف تم حشدهم العام الماضي، يوجد حاليًا 244 ألف عسكري في منطقة القتال. وعاد أكثر من 40 ألفاً إلى بيوتهم لأسباب مختلفة.

تعليقا على ذلك، قال الخبير العسكري المتقاعد العقيد فيكتور ليتوفكين: "ينبغي أن نفهم أنه ليس كل هؤلاء الأشخاص "خلف خط الجبهة". لدينا احتياطيات، والبعض في إجازات. لذلك، لا ينبغي الاعتقاد بأن جميع الجنود المتعاقدين الذين تم تجنيدهم هذا العام موجودون في المقدمة. ليس جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة موجودون على خط المواجهة، فبعضهم يتدرب في مكان ما في الخلفية.

ما هي المهمة التي يمكن تنفيذها مع مجموعة بهذا الحجم؟

تلك التي تضعها القيادة. فبعد كل شيء، يؤخذ أيضًا في الاعتبار عدد الجنود المطلوبين لتنفيذ مهام معينة، والمعدات التي يجب توفيرها وما إلى ذلك.

تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل. الآن، المهمة الأكثر أهمية هي تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل. وأود هنا أن أشير إلى جانب مهم آخر: عند ذكر رقم مئات آلاف الجنود المتعاقدين الذين تم حشدهم، يجب ألا ننسى مفارز المتطوعين التي تقاتل أيضًا على طول خط المواجهة. وهناك كثير من هذه الوحدات. لذلك، لدينا ما يكفي من القوة لتنفيذ المهام التي حددها الرئيس.

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