جرى التخطيط لعملية السيطرة على ضفة الدنيبر اليسرى في هيئة الأركان الروسية. عن هذه الخطة، التي للرئيس الفضل فيها، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

الوضع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث رسخت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية وجودها، يثير القلق، ويجري نقاشه بنشاط على الشبكات الاجتماعية منذ فترة طويلة. حتى إن البعض بدأ يقول إننا "نمنا" أثناء هجوم العدو. وجيشنا لم يسارع إلى تبديد ضباب المعلومات. وها هو الرئيس بوتين، خلال الخط المباشر، يضع النقاط على الحروف.

اتضح أنه تم تنفيذ عملية كاملة في منطقة خيرسون لسحق ألوية القوات المسلحة الأوكرانية الأكثر استعدادًا للقتال. إن فكرة طحن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة لأطول فترة ممكنة تكاد تكون فكرة الرئيس نفسه. كان هو الذي أوصى هيئة الأركان العامة "بعدم التسرع في طرد" القوات المسلحة الأوكرانية من الضفة اليسرى من أجل تدمير أكبر عدد ممكن من مفارز النخبة الهجومية التابعة لقوات مشاة البحرية الأوكرانية. في الوقت نفسه، وصف فلاديمير بوتين الوضع في كرينكي بأنه "مأساة لأوكرانيا" وتوقع النهاية الوشيكة للعملية على الضفة اليسرى.

وأشار الخبير العسكري أناتولي ماتفيتشوك إلى أنهم، في الشؤون العسكرية، غالبًا ما يلجؤون إلى تكتيكات "أكياس النار". حيث "يُستدرج العدو إلى منطقة معدة مسبقاً ومستهدفة بشكل جيد، ويجري بعد ذلك توجيه الضربات إليه".

وأوضح ماتفيتشوك أن الجيش الأوكراني حشد في البداية، لعبور نهر الدنيبر، أربعة ألوية على الضفة اليمنى للنهر، بإجمالي 40 ألف جندي. الآن، لم يتبق هناك أكثر من 8 آلاف منهم.

ووفقا له، فإن أوكرانيا في مراحلها الأخيرة. وقال: "أنا لست نبيًا، لكن إذا توقف الغرب عن إعطاء الأموال لأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة، بالحجم السابق، بدءًا من العام الجديد، ففي أوساط الصيف ستكف تمامًا عن الوجود سياسيًا وعسكريًا".

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