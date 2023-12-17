يزداد الحديث عن انهيار الروح المعنوية في الجيش الأوكراني. حول فرار الجنود الأوكرانيين إلى روسيا، بمجرد تعبئتهم، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي":

لا تفصح وزارة الدفاع الروسية عن العدد الدقيق لأسرى الحرب الأوكرانيين ولا أماكن احتجازهم، إنما تذكر أنهم "على أراضي روسيا". ووفقاً لمحللين عسكريين غربيين، فإن عدد جنود القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى قد يتراوح بين 20 و25 ألف جندي، مع التأكيد على أن "وحدات كاملة" من الأوكرانيين تستسلم مؤخرًا طوعًا.

فمثلا، انشق المقاتل الأوكراني ستانيسلاف غرينتشينكو، وانضم إلى الجانب الروسي بناءً على نصيحة شقيقه، الذي يخدم في الجيش الروسي ويقاتل في العملية العسكرية الخاصة. علّمه أخوه كيفية الدخول إلى التردد الخاص 149.200 والاتصال بالجيش الروسي. وبصرف النظر عن شقيقه، فإن جميع أقارب غرينتشينكو الأوكراني مواطنون روس، لذلك فهو نفسه يرفض الدخول في صفقة تبادل أسرى ولا ينوي العودة إلى أوكرانيا. هناك أعلنوا أنه قُتل أثناء أداء واجبه.

وقال الخبير العسكري العقيد غينادي أليوخين لـ"أرغومينتي إي فاكتي": "الأشخاص يقاتلون على كلا الخطين الأماميين، والعديد من جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينحدرون من شرق أوكرانيا، ومن دونباس، ومعظمهم لديهم أقارب في روسيا". "الآن، على حد علمي، يستسلم الجنود الأوكرانيون بسهولة، بعد أن ذاقوا طعم "الهجوم باللحوم"، وتردد قناة "فولغا" مسجل لدى كل واحد من اثنين منهم.

لا يريد جنود القوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في الأعمال القتالية، ويرفضون المشاركة في الهجوم. وأفضل مخرج بالنسبة لهم الاستسلام الذي ينقذ حياتهم. وقد يتم منح بعضهم، بعد التأكد من عدم تورطهم في جرائم حرب، الجنسية الروسية وتعرض عليهم الخدمة في الجيش الروسي. وهناك بالفعل عدد كبير من هؤلاء الأوكرانيين السابقين الذين قرروا أن يخدموا في الجيش الروسي. وهكذا، فإن الاتجاه إيجابي للغاية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب