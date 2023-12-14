الديمقراطيون سيخسرون أصوات ذوي الأصول الإسبانية

لا تتوانى إدارة بايدن عن تمرير أي قانون من شأنه أن يضمن موافقة الحزب الجمهوري على حزمة المساعدات المالية الباهظة لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل. كاميلو غالفيز - سي بي إس.

يطال القانون الجديد، قيد المفاوضات بين الحزبين، المهاجرين ذوي الأصول الإسبانية؛ حيث تطالب الإدارة بدعم سلطة حدودية جديدة لطرد المهاجرين واحتجازهم وترحيلهم. وتخصص الإدارة جزءا من الحزمة المالية المذكورة لدعم سلطات الحدود.

وفق البيت الأبيض قد يسمح هذا القانون للمسؤولين بإيقاف قانون اللجوء الأمريكي مؤقتا دون مبرر. وسيسمح القانون بالإزالة السريعة؛ أي ترحيل المهاجرين دون جلسات استماع في المحكمة. كما سيتم احتجاز من تم السماح لهم بالدخول ريثما يتم البت في أوضاعهم رغم عدم وجود أماكن تتسع لهذه الأعداد من المهاجرين العابرين بشكل غير قانوني.

وحتى الآن لا يوجد مواقف سياسية محددة في مفاوضات الكونغرس حسب المتحدث باسم البيت الأبيض الذي قال: إننا نعمل على التوصل إلى حزمة من الحزبين. لكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين في مجلس الشيوخ فمن غير الواضح ما إذا كان التشريع الناتج سيحظى بموافقة مجلس النواب.

أدى مشروع القانون إلى غضب المدافعين عن المهاجرين والديمقراطيين التقدميين والمشرعين اللاتينيين الذين حثّوا البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس الشيوخ على الامتناع عن الموافقة على قيود اللجوء الدائمة. كما أنه سيؤثر على أصوات ذوي الأصول الإسبانية في الانتخابات التي لها تأثير عميق على فوز الديمقراطيين في الولايات الصعبة خاصة أريزونا التي كان لها الفضل في فوز بايدن.

قالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال: إن تدمير نظام اللجوء لن يصلح الحدود الجنوبية. ونحن لم نقض كل هذه السنوات في محاربة تقييد الحدود والهجرة لنستسلم الآن.

المصدر: CBS News

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