الخبير أليكسي سوكونكين يتحدث عن بداية هجوم روسي استراتيجي. وقد عرضت داريا فيدوتوفا ما قاله، في "موسكوفسكي كومسوموليتس".

يواصل الجيش الروسي التقدم في عدد من المناطق المهمة، بينما تستمر القوات المسلحة الأوكرانية في اتخاذ موقف دفاعي. بل إن بعض المقاتلين في العملية العسكرية الخاصة لاحظوا أن الجبهة تتحرك. فعلى سبيل المثال، في بعض القطاعات المهمة للغاية من الجبهة، كانت هناك مبارزات مدفعية مستمرة في السابق، وفجأة "توقفت مدفعية العدو عن الوجود".

وبحسب الخبير العسكري أليكسي سوكونكين، فإن الجيش الأوكراني يعاني الآن من نقص حاد في القذائف.

في الوقت الحالي، بالكاد تستطيع أوكرانيا تحمّل أعباء الدفاع.

وما الوضع عندنا؟

يبدو أننا تركنا الدفاع الاستراتيجي الذي كان نهجنا في الصيف الماضي. ومن الواضح أننا ننتقل الآن إلى العمليات الهجومية الاستراتيجية.

كثيرون قالوا إن فترة الشتاء ليست أفضل الأوقات..

الحجة القائلة بأن الجيش لا يستطيع القتال بسبب هطول المطر أو تساقط الثلوج أشبه بحجة الجيوش الأوروبية التي اعتادت على راحة معينة.

في بلدنا، لا تُستبعد الراحة، بل لا يجري أخذها في الاعتبار ببساطة إذا تم تحديد مهمة قتالية. الشيء الرئيس هو أن تتناسب مع قدرات الوحدة القتالية على إطلاق النار والمناورة.

على الأرجح، بدأت عملياتنا الهجومية، مع ظهور دلائل استنفاد الإمكانات الهجومية لدى الجانب الأوكراني.

أي سيكون هناك هجوم شتوي؟

ما نراه الآن، كما آمل، هو المرحلة الأولى من العملية الهجومية. وبمجرد تجاوز خطوط الدفاع والمعاقل على خط المواجهة، ربما سنرى بعض الاختراقات العميقة.

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