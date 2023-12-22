روسيا لا تحتاج إلى ترامب رئيسا للولايات المتحدة

هناك في روسيا من يعلّق آمالا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهل ستتغير سياسة واشنطن تجاه روسيا إذا فاز ترامب؟ حول ذلك كتب أنطون باكيتوف، في "برافدا رو":

لماذا يأمل كثيرون في روسيا في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية إذا تم انتخاب ترامب، وماذا عن صيغة إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي يقترحه ترامب؟ وما الفرق الجوهري بين سياسة بايدن وسياسة ترامب تجاه روسيا؟ حول ذلك، التقت "برافدا رو" مدير مركز البحوث السياسية بمعهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس شميليف، فقال في الإجابة عن الأسئلة التالية:

دونالد ترامب، أحد المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة، يدعو إلى تطبيع العلاقات مع روسيا. ويحظى بدعم كبير بين الشعب الأمريكي. كيف تقوّمون موقفه من الاتصالات الروسية الأميركية؟

لسبب ما، تربطنا بترامب أوهام حول آفاق العلاقات الروسية الأمريكية. وهذا موقف خاطئ. يعكس ترامب مصالح رأس المال الأمريكي الكبير، والسياسة الأمريكية، المناهضة بشدة لروسيا. وإذا حكمنا من خلال تصريحاته الأخيرة خلال الحملة الانتخابية، فإن موقف ترامب المبدئي فيما يتعلق بروسيا والصراع الروسي الأوكراني، شديد القسوة. وهو يطالب روسيا بما يلي:

• وقف الأعمال القتالية؛

• مغادرة أوكرانيا؛

• العودة إلى حدود 1991.

لذلك، لا جدوى من الاعتماد على ترامب لتفعيل خط سياسي أمريكي جديد تجاه روسيا.

هناك شيء واحد يميز بشكل أساسي سياسة ترامب عن سياسة بايدن تجاه روسيا، هو العلاقة الشخصية بين بوتين وترامب، مقارنة بالعلاقة بين بوتين وبايدن. فالعلاقة الشخصية بين بوتين وترامب تطورت باحترام. لن نرى أبداً تصريحات هجومية على أساس شخصي، خلاف بايدن الذي يطلق تصريحات قاسية جدا حول بوتين شخصيًا. وبوتين، على الرغم من كل ضبط النفس، يرد أحيانًا بالشكل المناسب. ويجب أن تؤخذ هذه النقطة في الاعتبار. ولكن لا ينبغي لنا أن نعتقد بأن هذا سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسة الأمريكية والعلاقات الروسية الأمريكية.

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