يرى الخبير العسكري كيريل فيودوروف أن أوكرانيا يمكن أن تعلن استسلامها في الأشهر القريبة. إليكم ما نقله عنه إيفان بانكين وإيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا":

على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" قال الخبير العسكري كيريل فيدوروف، في الإجابة عن السؤال التالي:

ما تكلفة يوم واحد من القتال على القوات المسلحة الأوكرانية؟

على مدار 20 شهرًا من سير العملية العسكرية الخاصة، زود الغرب كييف بمساعدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليار دولار. وتبين أن يوم الصراع بالنسبة لنظام زيلينسكي يكلف أكثر من 100 مليون دولار. واليوم، توفر أوكرانيا نفسها 4% فقط من ميزانيتها العسكرية. وبمجرد انخفاض الإمدادات، يصبح الأمر قاتلاً بالنسبة لكييف.

هل علينا انتظار هجوم من قواتنا؟

الهجوم في المرحلة الأولى يهدد بخسائر للمهاجمين، ولكن بعد ذلك، عندما تدخل الدبابات ساحة العمليات وتطوق مقر عمليات العدو ومستودعات إمداداته وما إلى ذلك على المسارات، فإن النسبة تتغير.

ربما يكون من الأسهل الانتظار حتى يفقد الجيش الأوكراني قدرته القتالية بعد أن يتوقف الغرب عن إطعامه؟

هناك احتمال أن تحل القصة مع توقف مساعدة الغرب، في غضون أشهر قليلة، بانتصار روسي. ونحن، خلاف الغرب، لدينا مجمعنا الصناعي العسكري النشط. وبالوتيرة الحالية لعمله، سوف نقوم بتدمير الجيش الأوكراني بالأسلحة التقليدية، إذا لم يدعمه الغرب بقوة. ولكن ليس من المربح لأميركا وأوروبا أن توقفا الإمدادات العسكرية، طالما يقتل روس روساً آخرين. هذه مسألة مربحة، وقليلة الكلفة بالنسبة لهم.

من الصعب الموافقة على هذا: أوكرانيا مشروع عالي الكلفة

عالي الكلفة بالنسبة لميزانيتنا العسكرية. بينما ميزانية الجيش الأمريكي 800 مليار دولار. وقد أنفقوا 100 مليار دولار على أوكرانيا، أي مخصصات شهر ونصف من ميزانيتهم ​​العسكرية. وهذا أمر مقبول بالنسبة للولايات المتحدة.

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