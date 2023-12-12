تزداد مؤشرات قرب انهيار الجيش الأوكراني، حول ذلك كتب ألكسندر ستافير، ما يلي، في "فوينيه أوبزرينيه":

"الهجوم الأوكراني المضاد"، يتحول بالتدريج إلى هجوم روسي. ربما لاحظ كثيرون كيف تغير خطاب السياسيين الأوكرانيين مؤخرًا. ظهر منتقدو زيلينسكي من مكان ما، فلم يكن من الممكن العثور عليهم حتى في الصيف. بدأ أكثر الوطنيين المتحمسين في أوكرانيا فجأة يتحدثون عن "الجانب الخطأ"، وعن خونة في الناتو والولايات المتحدة، وعن غباء السياسيين الأوكرانيين.

وقد لوحظ وضع مشابه لذلك في أوساط الاستراتيجيين العسكريين. تذكروا كيف كان كل نائب، وكل مسؤول، وكل باحث سياسي أو محلل في أوكرانيا يعرف جيدًا قبل بضعة أشهر كيف ومتى ستنتصر القوات المسلحة الأوكرانية. كانت هناك أحاديث كثيرة عن تصميم الناس على تدمير روسيا كدولة، وما أكثر الخطط التي جرى الحديث عنها لمعاقبة سكان مناطق دونباس وشبه جزيرة القرم وخيرسون وزابوروجيه!

فماذا يجري على جبهات العملية العسكرية الخاصة الآن؟ ما الذي غيّر المزاج بشكل كبير في الغرب وفي كييف؟

يقوم الجيش الروسي ببطء، ولكن بثبات، بتحسين مواقعه في جميع المجالات. في مكان ما يصبح هذا مرئيا للجميع، وفي أمكنة أخرى يحدث دون ضوضاء لا لزوم لها. ليس من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأحداث القادم. ويمكن القول، بشكل عام، إن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية مأساوي.

ولكن، لا يزال من غير الواضح أين ومتى سيبدأ الدفاع الأوكراني في الانهيار. فالجبهة تتصدع في كل مكان تقريبًا. وأصوات التصدع، إذا حكمنا من خلال ما يحدث هناك، تصل بوضوح إلى كييف وبروكسل وحتى واشنطن...

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