عن الانقسام السياسي الذي بدأ يحتدم في الولايات المتحدة حول تكاليف دعم أوكرانيا ضد روسيا، كتب يفغيني بوزنياكوف، التالي في "فزغلياد".

وجاء في المقال: تحدث تقرير مراسل فوكس نيوز تشاد بيرغرام عن الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في جلسة الإحاطة بشأن تمويل أوكرانيا وإسرائيل بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن "فشل" الإحاطة جاء عشية تصويت تجريبي في مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الطوارئ الذي يتجاوز 110 مليارات دولار. الإجراء الذي يهدف إلى دعم أوكرانيا، وفقا للصحيفة، سوف ينهار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالات تحقيق أي اتفاق بين الحزبين أصبحت أكثر غموضا.

وبحسب الباحث في الشؤون الأمريكية مالك دوداكوف، "يستخدم الجمهوريون مسألة تخصيص الأموال لأوكرانيا كعنصر من عناصر ابتزاز الديمقراطيين. ويتلخص هدفهم في انتزاع تنازلات بشأن قضاياهم ذات الأولوية، وخاصة قضية الهجرة. ويمكن وصف هذا الصراع بأنه جدي بما يكفي".

"ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الديمقراطيين والجمهوريين يتجادلون دائمًا. ومن المثير للاهتمام أن جو بايدن وأنتوني بلينكن أعربا أيضًا عن قلقهما الشديد بشأن ما يحدث. بحسبي هذه لعبة للجمهور تهدف إلى زيادة الضغط على مجلس الشيوخ بشأن مسألة تخصيص الأموال لأوكرانيا".

"من المهم أن العديد من الجمهوريين يفقدون اهتمامهم بالأحداث الجارية على الجبهة. فقد استسلم معظم أعضاء الحزب منذ فترة طويلة لفكرة خسارة هذا الصراع. بشكل عام، تشعر الولايات المتحدة بالإرهاق من الأزمة الأوكرانية. والأمريكيون العاديون يعارضون أيضًا استمرار تمويل القوات المسلحة الأوكرانية".

وختم دوداكوف بالقول: "على هذه الخلفية، يختمر مزيد من الخلافات داخل البرلمان. حتى مشاكل الماضي تجري مناقشتها. فمثلا، اتهم عضو مجلس النواب الأمريكي توماس ماسي الولايات المتحدة بتسهيل الانقلاب في أوكرانيا. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الأقلية، إلا أن السخط بين البرلمانيين يكتسب زخمًا".

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