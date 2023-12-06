تمويل الحروب والمثلية والتحول الجنسي قضايا خلافية في الكونغرس

هناك إجراءات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي تتطلب من الكونغرس التوافق عليها واعتمادها قبل عودة المشرعين إلى منازلهم لقضاء العطلات، وفق مجلس تحرير واشنطن بوست.

إذا فشل الكونغرس في تخصيص تمويل جديد للحكومة الأوكرانية فإنها لن تكون قادرة على توفير أي موارد أو معدات لأوكرانيا. والتخلي عن أوكرانيا سيقوض الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة منذ حوالي سنتين، وسيضعف نفوذ كييف في أي محادثات تسوية مستقبلية. ومع ذلك تم رفض طلب بايدن الحصول على حزمة بقيمة 106 مليار دولار؛ منها 61 مليار لأوكرانيا و14 مليار لإسرائيل.

يجب على الكونغرس إعادة تفعيل المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية بحلول 31 ديسمبر. وإذا لم يتم تفعيل هذه المادة فستفقد الحكومة الأمريكية أهم أدواتها للحفاظ على الأمن، ومنع الهجمات الإرهابية وحلقات التجسس ومؤامرات الاغتيال، إضافة للاختراقات السيبرانية وصادرات التكنولوجيا غير القانونية وواردات الفنتانيل.

يجب على الكونغرس تحرير حزمة تمويل الدفاع البالغة 886 مليار دولار، والتي من شأنها أن تمنح القوات زيادة في الأجور بنسبة 5.2٪. والمشكلة أن الجمهوريين يركزون على القضايا الثقافية الخلافية التي تتعلق بأعضاء الخدمة العسكرية الذين يتعين عليهم السفر خارج الولاية للحصول على عمليات الإجهاض، وحظر الرعاية الصحية التي تسعى إليها القوات المتحولة جنسيا.

يتعين على الكونغرس كسر الحصار على الترقيات العسكرية. فقد أوقف السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل 400 ترقية وترشيح عسكري على مدى 10 أشهر لإجبار البنتاغون على عكس سياسات الرعاية الإنجابية، مما أثر على جاهزية القوة العسكرية.

ويرى مجلس تحرير واشنطن بوست أن هذه المهام ضرورية قبل موسم العطلات نظرا لأهميتها البالغة في الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي.

المصدر: واشنطن بوست

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