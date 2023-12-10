الولايات المتحدة تريد استفزاز الصين وتوحيد الحلفاء الآسيويين

تحت العنوان أعلاه، كتبت أناستاسيا كوستينا، في "إزفيستيا"، متناولةً تقدير الخبراء لاحتمال التصعيد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وجاء في المقال: يشهد بحر الصين الجنوبي أكبر تصعيد منذ أشهر. ففي 4 كانون الأول/ ديسمبر، ظهرت السفينة الأمريكية غابرييل جيفوردز بالقرب من جزر سبراتلي المتنازع عليها، والتي تعدها بكين أرضا صينية، رغم قرار تحكيم لاهاي. وقد أعلنت بكين عن انتهاك الولايات المتحدة لسيادة البلاد وأمنها. بالإضافة إلى ذلك، وصفت بكين الولايات المتحدة بأنها أكبر تهديد للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وأعلنت احتفاظها بحق الرد.

حول ذلك، قال كبير الباحثين في مركز الدراسات الأمنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قسطنطين بلوخين:

من الواضح أن الولايات المتحدة تختبر مرة أخرى قوة الصين، مثلما تفعل بنا. فيما يتعلق بالصين، اتخذ مسار نحو ردع منهجي طويل الأمد. ففي جميع وثائق التخطيط الاستراتيجي، لم تدرج الصين بكونها تهديداً فحسب، بل أنها ستشكل التحدي الوجودي للولايات المتحدة في منتصف القرن الحادي والعشرين. وقد أصدرت منظمة راند غير الحكومية المؤثرة، مؤخرا، توقعات تفيد بأن الصين بحلول العام 2030 ستكون على سوية الولايات المتحدة في جميع مؤشرات قوة الدولة تقريبًا. وبالتالي، حتى هذا التاريخ، سيحتفظ الأمريكيون بالبارود. فهناك فرصة لإضعاف الصين بطريقة أو بأخرى. وللقيام بذلك، يريدون إيقاف مسار تطورها. فكيف يفعلون ذلك؟ بجرها إلى صراع واسع النطاق. إذا نجح الأمر في تايوان، فهذا رائع. لكن الصين لديها مشاكل هناك مع كل جيرانها تقريبا. لذا فإن الولايات المتحدة تريد استفزاز الصين وتوحيد كل حلفاء واشنطن الآسيويين في المنطقة على أساس خطاب مناهض للصين.

وإذا فاز دونالد ترامب بانتخابات 2024 الرئاسية المقبلة، فسوف تتسارع سياسة تصعيد الضغط على الصين. درجة كراهية ترامب للصين تفوق الحد، ولا يمكن مقارنتها بوجهات نظر إدارة بايدن.

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