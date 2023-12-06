كيف يؤثر الحوثيون في الشحن البحري العالمي؟

تحت العنوان أعلاه، كتب بروخور دورينكو وأندريه كراسنوبايف، في "إزفيستيا"، حول الآثار الاقتصادية لاستهداف الحوثيين سفينة الشحن الإسرائيلية.

وجاء في المقال: تواصل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية السفن في البحر الأحمر، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وبشكل عام، فإن هذه الأحداث قد لا تؤثر فقط في اقتصاد إسرائيل نفسه، إنما يمكن أن تؤثر أيضًا في أسعار التأمين في المنطقة والعالم.

تعليقًا على ذلك، قال المستشرق غريغوري لوكيانوف: "سترتفع تكاليف التأمين في الخليج العربي، ما سيزيد من تكلفة النقل. سيؤثر هذا في كل من شركات النقل وعملائها. الحديث يدور عن قناة السويس والبحر الأحمر، فهذه واحدة من أكثر الطرق لنقل البضائع كثافة".

ووفقا لـ لوكيانوف، فإن أي عدم استقرار من هذا القبيل سيؤدي إلى زيادة التكاليف. ذلك أن "الطرق البديلة أكثر تكلفة بكثير، وستظل الأحجام كما هي، لكن شركات التأمين ستضطر إلى رفع الأسعار".

من ناحية أخرى، بحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي، تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بالفعل في ارتفاع أسعار الشحن من الصين إلى إسرائيل بنسبة 9-14% مقارنة بالأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي.

على هذه الخلفية، اعترف يهودا ليفين، رئيس قسم الأبحاث في شركة Freightos للتكنولوجيا الفائقة (منصة لإدارة النقل بواسطة السفن والطائرات والشاحنات)، بالزيادة في أسعار الشحن للسفن المغادرة والقادمة من الصين إلى إسرائيل.

ويتفق معظم الخبراء في تقويمهم العالي للقدرات القتالية لأنصار الله.

قبالة سواحل اليمن، مباشرة، تقوم المدمرة الأمريكية Arleigh-Burke، USS CARNEY، بمهام حماية الشحن من صواريخ الحوثيين. وذكرت القيادة الأمريكية مؤخرا أن المدمرة صدت أربع هجمات صاروخية على سفن مدنية من سواحل اليمن في يوم واحد.

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