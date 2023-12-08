كتب دميتري نيفزوروف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول هجوم مرتقب للجيش الروسي، يبدو أن الاستعدادات له اكتملت.

وجاء في المقال: تكررت الإشارة إلى اتجاه كوبيانسك، على مدى عدة أيام في تقارير وزارة الدفاع الروسية حول تكثيف العمليات في هذا القسم من خط المواجهة.

للتعليق على ذلك، لجأت "أرغومينتي إي فاكتي" إلى الخبير العسكري غينادي ألكين، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

في رأيك، أين يمكن توجيه ضربة للجيش الأوكراني، بحيث تتمكن روسيا من إحراز تقدم كبير؟

تصعب عليّ الإجابة، بسبب افتقاري إلى معلومات كاملة. من الناحية النظرية البحتة، يمكن أن يحدث هذا على أراضي منطقة خاركوف: فصل خاركوف في منطقة بوغودوخوف؛ وعبر بولتافا، يمكن فصل مجموعة دونباس عن القوات المسلحة الأوكرانية. ويبدو أن ما يجري يشير إلى ذلك. بالمناسبة، هكذا تصرفوا خلال الحرب الوطنية العظمى؛ ومع تدمير مجموعة القوات في تجمّع أفدييفكا، يمكن فتح الطريق أيضا. وهناك أيضًا اتجاه خيرسون جنوب دونيتسك.

سيكون هناك هجوم، لا شك في ذلك، لكن دائرة ضيقة من المتخصصين يعرفون التفاصيل. لا يمكن للمراسلين والخبراء العسكريين سوى التكهن. فقط هيئة الأركان تعرف كل شيء.

ماذا يحدث الآن في اتجاه كوبيانسكي. هناك معلومات تفيد بأن الوحدات الروسية احتلت جزءًا من سينكوفكا، ولكن لا توجد حركة نشطة إلى الأمام، بل إن العدو يقوم بهجوم مضاد؟

في اتجاه كوبيانسك، يحاول العدو بكل قوته الاحتفاظ برأس جسر على الضفة اليسرى حتى يكون لديه الوقت لبناء نظام دفاعي في كوبيانسك. ليس صدفة أنهم جاؤوا بخبراء من ألمانيا: خبراء متفجرات وتدمير وخبراء في الهندسة. لن يتخلى الجيش الأوكراني عن الضفة اليسرى دون قتال.

لكنني بصراحة، أرى أننا نسمح قصدا للعدو بالتمدد في هذه الجيب، لكي نضربه لاحقا من الجانبين.

ولأقل، بشكل عام، إن التوجه نحو خاركوف لن يكون مملاً في المستقبل القريب، رغم الظروف الجوية الصعبة. الجيش جاهز للهجوم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب