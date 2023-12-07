تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول موقف الناتو من فشل الجيش الأوكراني في هجومه المضاد ووقف الزحف الروسي.

وجاء في المقال: يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، ضرورة الاستعداد لسماع أخبار سيئة من أوكرانيا. وقد أعرب عن وجهة نظره هذه، أمس الأول، في مقابلة مع قناة التلفزيون الألمانية داس إرست.

بدورها، اعترفت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم الأوروبية والشفافية، فيرا يوروفا، بأن من الصعب على الدول الأوروبية إقناع مواطنيها بضرورة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.

واعترف البيت الأبيض بأنه سيكون من الصعب للغاية تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا دون موافقة الكونغرس الأمريكي على مخصصات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، رفض الناتو تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا في العام 2024.

حول ذلك، قال الخبير العسكري ميخائيل أونوفرينكو: "الآن، يحاول ستولتنبرغ والعديد من الممثلين الرسميين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي النأي بأنفسهم عما يحدث في أوكرانيا. فيقول الغرب: كل ما يحدث هناك من سوء، يحدث بإرادة وقرار من كييف، وليس بسببنا على الإطلاق. هذا يعني أن زيلينسكي هو الوحيد الذي يتخذ القرارات وينفذها".

وأضاف: "بالطبع، لا تستسلم، حتى الآن، ألوية الجيش الأوكراني وكتائبه، لكننا لم نطلق بعد هجومًا استراتيجيًا. ما زلنا نتمتع بدفاع مرن. والآن، في الغرب ينتظرون برعب ليروا ما سيحدث إذا بدأ الروس بالهجوم في الشتاء، كالعادة. لا أستبعد أن تشن القوات المسلحة الروسية هجومًا حيث لا توجد هياكل دفاعية كما هو الحال على الضفة اليسرى لنهر دنيبر أو في دونباس. على سبيل المثال، في منطقة تشيرنيغيف. ويدرك حلف شمال الأطلسي ذلك أيضًا. هذا النوع من "الأخبار السيئة" هو بالضبط ما يتحدث عنه ستولتنبرغ".

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