الديمقراطيون يتحالفون مع الكارتل المكسيكي الذي يقتل الأمريكيين

يروْج الديمقراطيون للخوف والتهديدات لإحباط قانون تكساس الجديد، ويتحالفون مع السلطات المكسيكية ضد مصالح المواطنين الأمريكيين وفق تشاك دي فور في فوكس نيوز.

يمثل مشروع قانون مجلس الشيوخ SB4 تشريعا لمعالجة الهجرة غير الشرعية من خلال تمكين سلطات الولاية والسلطات المحلية من اعتقال المهاجرين المحتملين الذين يعبرون من المكسيك إلى تكساس عبر معابر حدودية غير رسمية وأمرهم بالعودة إلى المكسيك.

يأتي القانون ردا على ما يعتبره المشرعون في تكساس أزمة حدودية متفاقمة. ويصبح المخالفون بموجب القانون عرضة للعقوبات التي تتراوح بين الجنح والجنايات. لكن بعض الديمقراطيين يحاربون مشروع القانون بالترهيب. فمثلا يقول عضو الكونغرس الديمقراطي، خواكين كاسترو، أن بعض المواطنين الأمريكيين سيتعرضون للطعن في جنسيتهم، وسيتم جرهم إلى مراكز الشرطة.

لم يكتف الديمقراطيون بمعارضة القانون في المجلس التشريعي بل اعترفوا بالعمل مع مسؤولي وزارة الخارجية المكسيكية في جميع أنحاء تكساس للالتفاف على التشريع الجديد. وذهب بعض الديمقراطيين للقول بأن بعض أحكام القانون تنتهك شرط السيادة في دستور الولايات المتحدة.

كما أثار الديمقراطيون مخاوف من أن يسبب القانون ضررا للعلاقات الأمريكية – المكسيكية بسبب ما أسموه انتهاكا لحقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين المكسيكيين في تكساس.

أما بالنسبة للمكسيك فقد هاجم المسؤولون المكسيكيون حكاما ونوابا جمهوريين مثل حاكم ولاية تكساس أبوت، وحاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، والنائب دان كريتشو، عن ولاية تكساس، والسيناتور جون كينيدي، عن ولاية لوس أنجلوس وآخرين.

أطلق الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل أوبرادور، حملة إعلامية لثني الأمريكيين المكسيكيين وجميع ذوي الأصول الإسبانية في الولايات المتحدة عن التصويت لصالح لجمهوريين.

ومن خلال معارضة القانون بالتحالف مع الحكومة المكسيكية يجد بعض الديمقراطيين أنفسهم في تحالف مع مزيج حكومة الكارتل الإجرامي الذي يرهب المكسيك ويقتل الأمريكيين بالتسمم بالفنتانيل ويهرب ملايين الأشخاص إلى الولايات المتحدة كل عام.

المصدر: فوكس نيوز

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