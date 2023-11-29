الديمقراطيون في ورطة!

لا يريد الديمقراطيون ذوو النفوذ أن يترشح بايدن لإعادة انتخابه. فهل نحن أمام اقتتال داخلي واسع النطاق؟ ليز بيك توضح المشهد في فوكس نيوز.

إذا قرر الرئيس التنحي فعليه أن يفعل ذلك في نهاية العام. لكنه لم يعط أية إشارة على استعداده للقيام بذلك. وإذا خرج في منتصف الموسم التمهيدي فسوف يسبب لحزبه اقتتالا واسع النطاق ويمهد الطريق لإعادة انتخاب دونالد ترامب.

وفق استطلاع أجرته شبكة NBC مؤخرا تبين أن دعم بايدن لإسرائيل دفع مكانته الضعيفة بالفعل إلى أدنى نقطة في رئاسته. و 70% من الناخبين الشباب لا يوافقون على طريقة تعاطيه مع الحرب.

ويخشى بايدن وزملاؤه من أن يشنّ السيناتور جو مانشين، من ولاية فرجينيا الغربية، حملة وسطية من طرف ثالث. كما يواجه بايدن روبرت ف. كينيدي جونيور، الذي يترشح كمستقل والذي حصل على 22% من أصوات الديمقراطيين.

إذا انسحب بايدن أثناء موسم الانتخابات التمهيدية فسوف تكشف تلك المنافسات عن انقسامات خطيرة. حيث سيقاتل التقدميون المعتدلون والمؤيدون للفلسطينيين أولئك الذين يقفون إلى جانب إسرائيل. وفي المحصلة سيفقد الديمقراطيون التماسك الذي يحسدون عليه.

المصدر: فوكس نيوز

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