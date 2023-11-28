إسرائيل وحماس تستعدان لحرب مؤجلة

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، مستبعدًا أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل وحماس إلى وقف الحرب ضد غزة.

وجاء في المقال: اليوم الثلاثاء، في الساعة السابعة صباحًا، تنتهي الأيام الأربعة المخصصة، بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس، لتبادل الأسرى. ولكن الجانبين لم يتوقفا عند هذا الموعد النهائي. فقد كانت التبادلات المنجزة أقل بكثير مما كان مخططا له. ولذلك جرت الاثنين مفاوضات مكثفة لتمديد الهدنة. وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الخيار.

وفي الوقت نفسه، أوضحت إسرائيل أن وقف الأعمال القتالية لن يستمر إلى أجل غير مسمى. وقد وصل الملياردير إيلون ماسك في زيارة إلى إسرائيل. تأتي هذه زيارة لتحسين صورته جزئيًا: فقد اتُهم بمعاداة السامية بسبب منشورات ذات محتوى فُسّرت في هذا المنحى على شبكة التواصل الاجتماعي X، التي يملكها. زار ماسك ونتنياهو كيبوتس كفار عزة، الذي هاجمته حماس في 7 أكتوبر. وهناك، أكد الملياردير لإسرائيل دعمه لها بكل الطرق الممكنة، وذكر أنه ضد معاداة السامية بشكل قاطع. ومع ذلك، فإن لزيارته أيضًا نتائج عملية. فبحسب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، تم التوصل إلى اتفاق مع ماسك يقضي بعدم "استخدام أجهزة ستارلينك الفضائية إلا بإذن من وزارة الاتصالات الإسرائيلية"، بما في ذلك في قطاع غزة. يمكن تفسير هذا الاتفاق بأنه نجاح كبير لإسرائيل. فمنذ 18 أكتوبر، تتفاوض سلطات البلاد مع شركة SpaceX التابعة لماسك بشأن استخدام Starlink في قطاع غزة. فبعد انقطاع الاتصالات هناك، اعتمدت المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية على مساعدة الملياردير الأمريكي. لكن في إسرائيل كانوا يخشون أن تستخدم حماس ستارلينك. والاتفاق مع ماسك الذي أعلنه شلومو كارهي يستبعد ذلك. وفي الوقت نفسه، يعني ذلك أن إسرائيل تريد مواصلة الأعمال القتالية، وليس إعادة غزة إلى الحياة السلمية عبر عودة الإنترنت والاتصالات الخليوية.

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