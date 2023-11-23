تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان بانكين وإيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول خيبة أمل الجنود الأوكرانيين بكفاءة مدربي الناتو وخططهم.

وجاء في المقال: حول الوضع على الجبهات مع أوكرانيا، التقت إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" المراقب العسكري الذي سبق أن شارك في أهم الأحداث في دونباس منذ العام 2014، دانييل بيزسونوف، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

يقول جنود القوات المسلحة الأوكرانية إن "المدربين" من حلف شمال الأطلسي يعطونهم القليل من المعلومات القيمة، ولا يجري تدريبهم على الإطلاق...

أين وفي أي صراعات واسعة النطاق شاركت قوات وعتاد دول الناتو بشكل جدي؟ في العراق؟ هناك وضع مختلف من حيث الجغرافيا، وعدو مختلف، وتقنيات مختلفة، وتكتيكات مختلفة. مدربو الناتو يفتقرون إلى الخبرة في الحرب مع عدو ندي، في حرب فائقة الشدة.

ومع ذلك، يجب أن يكون هناك شعور بالمساعدة الحقيقية من حلف شمال الأطلسي في مكان ما؟

المساعدة الأكثر جدية لأوكرانيا ليست بالأسلحة، بل بالمعلومات الاستخباراتية. قد يكون لدى الناتو نظام استخبارات متكامل هو الأكثر تطوراً في العالم. ثم، بالطبع معدات وذخيرة ومال. أما بالنسبة للمدربين، فلم يظهروا كفاءتهم... تقريبًا على الإطلاق. تماما مثل المرتزقة الأجانب، لم يظهروا أي شيء جدي في هذه الحرب. مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية يقاتلون بشكل أفضل من المرتزقة.

الآن هناك هجوم نشط على زيلينسكي

يرتبط هذا بالانتخابات الرئاسية التي ينبغي أن تجرى يوما ما في أوكرانيا. ويبدو أن زالوجني مرشح للرئاسة. لكنهم يقولون إن القوات المسلحة الأوكرانية لديها مشكلة فيما يتعلق بالقيادة على وجه التحديد. أي أنهم قادرون على التفكير بشكل جيد من الناحية التكتيكية، في إطار عملية هجومية صغيرة. لكن من الناحية الاستراتيجية – فيما يتعلق بهجوم شامل– فهنا بالذات يواجهون مشاكل.

هل يُسائلون زالوجني الآن على حساباته الخاطئة؟

يرى الخبراء أن زالوجني في بداية الهجوم المضاد، وجه الضربة إلى المكان الذي كانت روسيا تتوقع فيه الهجوم، وكانت مستعدة له.

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