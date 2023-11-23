كيدمي: تبادل الرهائن لن يشكل بداية انفراج بين إسرائيل وحماس

تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول نية إسرائيل الاستمرار في حربها ضد غزة بعد انتهاء الهدنة.

وجاء في المقال: صوتت السلطات الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية. ذكرت ذلك صحيفة هآرتس. وبموجب الاتفاق سيتم تطبيق هدنة إنسانية في قطاع غزة. ومن المتوقع أيضًا تبادل الرهائن بين الطرفين، ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.

حول ذلك، قال الرئيس السابق لوكالة المخابرات الإسرائيلية "ناتيف: ياكوف كيدمي: "لا ينبغي النظر إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين حماس وإسرائيل على أنها هدنة أو بداية لتهدئة الصراع. الحديث يدور حصريا عن تبادل الرهائن. وقد سعت تل أبيب إلى تحقيق ذلك منذ بداية المواجهة الحالية. على مدى وقت طويل، لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى حل وسط. لقد تغير الوضع الآن.

لقد استنفدت حركة حماس قوتها إلى حد كبير. يحتاج التنظيم إلى وقف إطلاق النار، ويمكن لصفقة الأسرى أن تكسبه بعض الوقت. وبطبيعة الحال، فإن هذا يخلق بعض المخاطر بالنسبة للجيش الإسرائيلي. يمكن توقع أي استفزاز من خصومنا، لكننا مستعدون للموافقة على الشروط المقترحة".

"إن غالبية مواطني البلاد يؤيدون هذا القرار. ومع ذلك، هناك أيضًا معارضون للاتفاقيات مع حماس. يخشى بعض الناس أن تتمكن الحركة من استعادة قوتها المفقودة. ويشيرون إلى أن ضغط الجيش الإسرائيلي يجب أن يستمر حتى نحقق النصر النهائي".

"لا أتوقع تهدئة الصراع بعد إتمام الاتفاق. وقد أعلنت إسرائيل مرارا أن هدفنا هو التدمير الكامل لحماس. ولا يمكن الحديث عن أي تنازلات في الوضع الحالي. ستستمر العملية بالتأكيد، وجيشنا يستعد بالفعل لمزيد من التقدم".

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