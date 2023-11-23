كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن مؤشرات في نشاط طائرات استطلاع تابعة للناتو تؤكد استعداد أوكرانيا لضرب أهداف روسية.

وجاء في المقال: بحسب وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، رصدت سبعة قوارب مسيّرة وزورق فائق السرعة مع قوة إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود. وقد اتجهت هذه القوة من الساحل الأوكراني باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم تدمير جميع الأهداف المكتشفة.

وقبل ساعات قليلة، توقعت قناة ألكسندر زيموفسكي، على تيلغرام، أن تضرب القوات المسلحة الأوكرانية قريبا "شبه جزيرة القرم والمنطقة المحيطة بها". والسبب هو أن الأمريكيين يقومون بعمليات استطلاع جوية في المنطقة طوال اليوم في اتجاه القرم. وقد شاركت في تلك المهمة طائرة الاستطلاع الالكترونية التابعة للقوات الجوية الأمريكية RC-135W Rivet Joint، بالإضافة إلى طائرتي استطلاع خاصتين من طراز Leidos ARTEMIS.

تقوم شركات عسكرية غربية خاصة باستئجار طائرات الاستطلاع لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية. وهكذا، يتنصلون رسميًا من المسؤولية، فهم ليسوا جزءًا من القوات المسلحة الأوكرانية ولا يغادرون المجال الجوي الروماني. تتيح معداتهم تتبع حركة سفننا بالقرب من شبه جزيرة القرم ومواقع دفاعاتنا الجوية وأنظمة الصواريخ لدينا.

وبحسب الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين هناك صلة بين الهجوم المشترك على شبه جزيرة القرم وسلوك طائرات الاستطلاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي.

كما أشار محللو "رايبار" إلى أن الهجوم المشترك، كما حدث في المرات السابقة، وقع بعد طلعات طائرات الاستطلاع، بطائرات مسيرة تم إسقاطها بالقرب من شبه جزيرة القرم. "وحدث هذا مباشرة بعد تحسن الطقس. وفي الوقت نفسه كانت هناك طائرة أمريكية مسيرة من طراز RQ-4B في الجو".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب