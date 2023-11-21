كتبت داريا فولكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسرار العسكرية التي يعرفها الطيار الأوكراني العميل للجيش الروسي.

وجاء في المقال: صباح 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أصبح معروفًا عن انجاز عملية فريدة بنقل طيار أوكراني عميل لروسيا من أراضي أوكرانيا، كان ينقل للجيش الروسي معلومات شديدة الأهمية طوال هذه السنة ونصف السنة. وقد تحدث مدونون عسكريون عن عملية إيصاله، التي لا تزال تفاصيلها سرية، إلى الأراضي الروسية.

حول ذلك تحدث الخبير العسكري، اللواء الطيار المتقاعد فلاديمير بوبوف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن المعلومات التي قد تكون لدى الطيار الأوكراني الذي انتقل إلى جانبنا، فقال:

"يمكن للطيار معرفة موقع المطارات التي خدم فيها، في فوج أو فرقة أو لواء. وربما يعرف عن مواقع المطارات البديلة التي طار إليها، وعن حالتها، وكمية معدات الطيران المتوفرة هناك".

بالإضافة إلى ذلك، يرى بوبوف أن هناك جانبًا مهمًا هو المعلومات حول الحالة النفسية لأفراد تلك الوحدات التي أتيحت للطيار فرصة التواصل معها.

وأوضح كيف يمكن أن تكون قد رتبت عملية نقل الطيار من عمق خطوط العدو، فشكك في إمكانية أن يكون قد وصل إلى أراضينا على متن طائرته.

وقال: "لو كانت هناك مهمة قتالية، لكان من الممكن أن تصبح معروفة على الفور. في هذه الحالة، أظن أن الانتقال جرى عبر قنوات أخرى. وربما قام بالانتقال (إلى روسيا) أثناء إجازته".

وختم بوبوف بالقول: "لا أستبعد أن يكون قد وصل عبر بلدن ثالث. على سبيل المثال، كان يمكنه الذهاب إلى بولندا لإعادة تدريبه وعبور الحدود من هناك". كما لم يستبعد الخبير العسكري أن تكون القوات الخاصة ومجموعات الاستطلاع الروسية قد ساعدت الطيار في الوصول إلى أراضي روسيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب