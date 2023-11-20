الغرب تعب من دعم أوكرانيا!

تعب الغرب وفقد تصميمه على تقديم المساعدات لأوكرانيا وتركها عالقة في ساحة المعركة. فهل من استراتيجية نافعة لإنقاذها؟ فريد زكريا يبين الواقع في CNN.

اعترفت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بخصوص دعم أوكرانيا: في الحقيقة أرى أن هناك الكثير من التعب من جميع الأطراف. لقد علقت أوكرانيا فيما يشبه حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى. وهي في حالة من الجمود في ساحة المعركة رغم الطائرات دون طيار، واتصالات ستارلينك. كما لم تتقدم قواتها سوى بضعة كيلومترات.

أما روسيا فقد اتخذت كل الإجراءات لعرقلة تقدم أوكرانيا. فقد بنت خنادق عميقة وأقامت وحدات مدفعية خلفها، وزرعت حقول ألغام ضخمة. ويتعين على القوات الأوكرانية أن تتجاوز ثلاثة حواجز للحصول على شبر واحد من الأرض. وإذا لم تتلق أوكرانيا دعما غربيا عالي المستوى وثابتا فلن تحقق شيئا.

تبدو استراتيجية روسيا الآن بعيدة تماما عن أي تفاوض قريب قبل الانتخابات الأمريكية في 2024؛ إذ أن من الواضح اختلاف مقاربة الرئيس السابق دونالد ترامب للمسألة الأوكرانية، في حال فوزه، إضافة لطبيعة علاقته مع الرئيس بوتين.

قد تكون الاستراتيجية الوحيدة النافعة، حتى بعد فوز ترامب، استخدام الأصول الروسية المجمدة والتي تبلغ 300 مليار دولار في إعادة إعمار أوكرانيا. وبما أن هذه الأموال تتم إدارتها من قبل سويسرا أوبلجيكا فإنها ستستمر في التدفق إلى أوكرانيا.

لكن حكومات هذه الدول تشعر بالقلق من عدم امتلاكها للسلطة القانونية لتحريك هذه الأصول، في ظل تعالي أصوات رجال قانون أوروبيين يبررون الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: CNN

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