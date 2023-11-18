خبير في لغة الجسد يحدد سبب تكشيرة بلينكن في الاجتماع بين بايدن وشي جين بينغ

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايرينا بوبروفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول سبب سلوك بلينكن الغريب أمام رئيسه.

وجاء في المقال: في اللقاء بين الرئيسين، الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، بدا سلوك وزير الخارجية أنتوني بلينكن غريبًا جدا. ففي البداية، وتقريبًا من دون أن يرمش ويلتفت بجسده كاملًا، قام "بتنويم" الرئيس مغناطيسيًا، ثم ارتعش لفترة طويلة. لقد طلبنا من خبير في قراءة تعابير الجسد وحركات الخداع تحليل سلوك بلينكن. وقد تبين أن الخبير إيليا أنيشينكو لاحظ منذ فترة طويلة سلوكًا غريبًا لدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عندما يكون بجوار رئيسه.

وقال أنيشينكو: "تجمعت لدي مجموعة كاملة من ردود أفعال بلينكن. إنه يشعر بالقلق باستمرار من أن يقول الرئيس بايدن شيئا لا لزوم له. لقد قمت سابقًا بتحليل انفعالات بلينكن في حدث آخر عندما قرأ بايدن من قصاصة ورق. جلس وزير الخارجية بالطريقة نفسها بجوار الرئيس ولم ينظر إليه فحسب، بل أدار جسده بالكامل نحوه، كما لو كان ينومه مغناطيسيًا: ليقرأ كل شيء بشكل صحيح، وينطق به، يقرأه، ولا يتلعثم. وبالمناسبة، فإن بلينكن يتصرف بهذه الطريقة فقط عندما يكون بجوار بايدن".

وأضاف أنيشينكو، معلقًا على ردود فعل أنتوني بلينكن خلال لقاء جو بايدن مع شي جين بينغ:

" كان بلينكن ينظر باستمرار إلى بايدن ويتحكم في سلوكه. لم يكن وضع وزير الخارجية مريحًا، وكان وجهه متوتراً. تحدثت تعابير وجهه عن التركيز والقلق والتوتر وفرط الاهتمام للسيطرة على رئيسه. ابتلع وزير الخارجية ريقه باستمرار، وكانت اهتزازات رأسه ملحوظة، وكان يحرك يديه تحت الطاولة. تشير مثل هذه التصرفات إلى محاولة التكيف مع التوتر".

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