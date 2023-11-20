الصراع في غزة أجج الخلافات داخل نخب إيران

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن اتهام الخارجية الإيرانية بالتخلي عن نهج "الموت لإسرائيل".

وجاء في المقال: طالبوا في إيران وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بالاستقالة على خلفية تدهور الوضع في قطاع غزة. فقد اتهم عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بالمجلس، محمود عباس زاده مشكيني، الدائرة الدبلوماسية بالجمهورية الإسلامية بأنها فقدت دورها المركزي في حل الوضع حول فلسطين وتخلت عن مسار تدمير إسرائيل.

وكانت إحدى الشكاوى هي أن خارجية الجمهورية الإسلامية، التي تعد، بحسب المشرع، "أقوى دولة في محور المقاومة"، لم تعرض عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

تعليقًا على ذلك، أشار الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي نيكيتا سماغين إلى أن الشكاوى ضد وزارة الخارجية الإيرانية لا تبدو موضوعية. وقال لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "لم يكن بإمكان طهران تنظيم قمة منظمة التعاون الإسلامي: فلو حاولت القيام بذلك، لما حضرها العديد من المشاركين. من الواضح أن إيران ليست الدولة الأكثر شعبية في العالم الإسلامي، بمعنى أن العديد من الدول لديها تساؤلات حول سياساتها. وإما لا توجد علاقات دبلوماسية معها أو أن مستواها منخفض".

لذلك، بحسب سماغين، "لو حاولت إيران تنظيم الاجتماع على أرضها، لكان من المستبعد أن ينتهي بنجاح. وبشكل عام، لا يتعلق الأمر بمحاولة إرضاء الجمهور، لأن الرأي العام الإيراني غير مبال بمشكلة فلسطين. فخلال التصعيد الحالي، رأينا، خلاف الدول العربية، وخلاف تركيا، عدم وجود حماسة في إيران للأجندة المؤيدة للفلسطينيين. السلطات متحمسة، لكن السكان ليسوا كذلك. أظن أن هذه ليست لعبة للناخبين. بل هي لعبة حصرية داخل المؤسسة. ومن غير المرجح أن يؤدي هذا إلى أي شيء أكثر من ذلك. فعبد اللهيان، لا يتصرف إلا بعد التنسيق مع جميع مستويات الحكومة. لذا فإن هذا مجرد وضع داخل النظام، والغرض منه هو كسب النقاط من المشاحنات داخل النخبة".

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