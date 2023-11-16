بايدن يمارس لعبة مزدوجة مع شي جين بينغ

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول لعبة واشنطن المزدوجة مع الصين وتايوان.

وجاء في المقال: في الوقت الذي تتركز فيه أنظار وسائل الإعلام العالمية على المباحثات بين زعيمي الصين وأمريكا، اتضح أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قد يلتقي في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) مع مبعوث تايوان موريس تشان، مؤسس مصنع الرقائق العملاق.

من حق تايوان أن تشارك في قمم آبيك، ولكن ليس كدولة مستقلة، إنما كاقتصاد منفصل.

ولكن في قمة آبيك العام الماضي في تايلاند، عقد مؤسس مصنع الرقائق اجتماعا قصيرا مع شي.

يبدو هذا كله، للوهلة الأولى، لا أكثر من لعبة دبلوماسية ماهرة بين القوتين العظميين حول وضع تايوان. لكن الدبلوماسي الصيني المخضرم الذي عمل لسنوات عديدة سفيرًا للصين لدى الولايات المتحدة، تسوي تيانكاي، سكب ماء باردا على رؤوس العديد من المعلقين الصحافيين في الولايات المتحدة وحلفائها، فقال في مؤتمر في هونغ كونغ إن تقويض مبدأ "صين واحدة" أو التشكيك فيه، سيجعل "الحرب ممكنة".

تعليقا على ذلك، أشار المدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين، إلى العنصر الاقتصادي في مشكلة تايوان، في المقام الأول. فقال: "هناك تقارير تفيد بأن الصين تشتري كميات هائلة من الرقائق التايوانية، لذا، فللشركات المصنعة مصلحة في التعاون مع الصين. لكن الولايات المتحدة تمنع ذلك. لقد منعوا بيع الرقائق للصين. وهنا، تظهر اختلافات واضحة في الرأي بين رجال الأعمال التايوانيين والأمريكيين. وإلى ذلك، يتفاوض الصينيون باستمرار مع التايوانيين. ولكن بشكل أساسي مع حزب الكومينتانغ، لأنه يعترف بأن الصين وتايوان جزآن من دولة واحدة. بينما يشتبه الصينيون في كون رئيسة إدارة الجزيرة، تساي إنغ وين، انفصالية".

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