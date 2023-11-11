أوكرانيا تدفع أمريكا إلى الاستدانة من روسيا

كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول عواقب مصادرة واشنطن للأصول الروسية المجمدة بسبب أوكرانيا.

وجاء في المقال: وافقت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي على مصادرة الأصول الروسية لمصلحة أوكرانيا، كما رفضت دول أخرى في مجموعة السبع إعادة الأموال إلى موسكو. وقد وعد الكرملين بعواقب قضائية وقانونية على أولئك الذين يقررون استخدام الأموال المصادرة.

الخبراء واثقون من أن الأموال لن تصل إلى أوكرانيا، حتى لو وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون.

"المناقشة حول هذه القضية مستمرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. فكما قال الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية دينيس دينيسوف: "في أوساط الخبرة والبيروقراطية الأمريكية، ما زالوا يتأرجحون منذ فترة طويلة، لسبب واحد بسيط، هو أنهم يفهمون جيدًا أن مثل هذا القرار غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، بل وقانونهم المحلي أيضًا".

ويشكك دينيسوف في أن تقرر الولايات المتحدة نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا، لأن "العواقب السلبية على الولايات المتحدة قد لا تكون أقل، أو حتى أكبر، من تلك التي قد تترتب على روسيا". وتساءل "كيف ستكون ردة فعل الصين، التي لديها أصول أكبر بكثير في الولايات المتحدة، على مثل هذا الإجراء؟ فهذا يعني أن أي تفاقم للعلاقات بين البلدين يمكن أن يحمل في طياته خطر مصادرة هذه الأصول. وحتى في إطار العالم المعاصر المضطرب، فإن هذا الإجراء يبدو متوحشا إلى حد ما".

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