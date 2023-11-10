تكاليف الدعم: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقسم الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه كوزماك، في "إزفيستيا"، عن استقطاب شديد داخل أمريكا حول الموقف من دعم إسرائيل غير المشروط.

وجاء في المقال: من شهر مضى، كانت الأزمة الأوكرانية تعد قضية السياسة الخارجية الرئيسية التي تقسم المجتمع الأميركي. اليوم، يجري ذكرها فقط في السياق العام، والسبب في ذلك الموقف من الجولة الجديدة في الصراع بالشرق الأوسط. ففي حين كانت إسرائيل، قبل عشر سنوات، تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة، فإن الأمور الآن ليست بهذه البساطة.

لقد أعلنت أغلبية الجمهوريين، على الفور، دعمها المطلق لإسرائيل. ولكن، في حين أن الجمهوريين مشغولين علناً باستعراض إخلاصهم للصداقة مع إسرائيل، فإن الديمقراطيين يشهدون انقساماً حقيقيا. البيت الأبيض، الذي دعم نتنياهو ورفض إمكانية التفاوض مع حماس، يتعرض لانتقادات واسعة النطاق من رفاقه في الحزب.

وبالتالي، فإن البيت الأبيض، كما هو الحال في أوكرانيا، يسير في طريق مسدود. وأي إجراء لدعم إسرائيل سيزيد من الانقسام داخل الحزب على كافة المستويات. وسوف يؤدي التقاعس عن الدعم إلى موجة جديدة من الانتقادات من جانب الجمهوريين واتهامات بالفشل في السياسة شرق الأوسطية.

في هذه الأثناء، يصبح التقويم الدولي للوضع في قطاع غزة ميّالا نحو الفلسطينيين أكثر فأكثر، لكن أي محاولة "للتأرجح" في هذا الاتجاه ستعني تهديداً بإقالة بايدن، كما يشير خبير نادي فالداي ونائب مدير المدرسة العليا للاقتصاد، ديمتري سوسلوف.

وقال سوسلوف، لـ"إزفيستيا": "بالنظر إلى درجة أهمية إسرائيل في السياسية الداخلية الأمريكية، فإن أي محاولة من بايدن للضغط على تل أبيب، على سبيل المثال، بهدف إنشاء دولة فلسطينية، ستعني المساءلة تلقائيًا. على خلفية خطاب الجمهوريين شديد الصرامة تجاه بايدن، فإن أي شيء لا يمثل دعمًا غير مشروط لإسرائيل سيكون بمثابة كارثة سياسية وغير مقبول على الإطلاق".

لقد أثر الانقسام الاجتماعي والسياسي، حرفيًا، في كل شيء في المجتمع الأمريكي. وأصبح الجزء اليهودي منه مستقطبا مثل أي جزء آخر. ومن ناحية أخرى، تواصل النخب السياسية في البلاد صراعها على السلطة، وأزمة الشرق الأوسط تجعل هذه المعركة أكثر شراسة.

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