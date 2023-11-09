كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مصير التكتيك الذي يتبعه الجيش الأوكراني.

وجاء في المقال: الأسبوع الماضي، اعترف (قائد الجيش الأوكراني فاليري) زالوجني بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تستطع تحقيق اختراق عميق في الدفاعات الروسية ووجدت نفسها في "مأزق". ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على أن العدو يتجه إلى وضع الدفاع العميق، فالقتال مستمر.

وعلى الرغم من كل عبثية هجمات العدو، فإن الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين متأكد من أن استراتيجية القوات المسلحة الأوكرانية "مسوغة منطقيا". فكييف تحاول نقل الصراع إلى حالة "جمود موضعي". وبحسبه، ذلك يجري من أجل جر القوات الروسية إلى معارك مرهقة تتكبد فيها خسائر فادحة.

لكن مدير مركز دراسة الصراعات العسكرية والسياسية أندريه كلينتسيفيتش يرى الأمر بعين مختلفة، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

يقولون إن لدى القوات المسلحة الأوكرانية خطة "ماكرة"...

ليس لديهم أي خطة. من المهم للغاية بالنسبة لزيلينسكي أن يُظهر للغرب أنه احتفظ بقدراته، وأن بإمكانهم الإيمان به واستثمار أموال جديدة فيه. لذلك، فهو الآن يحاول بكل قوته أن يريهم نتائج ما، رغم أن أفعاله ليس لها أي تأثير.

لديه موقف يشبه الحال في مباراة كرة قدم، عندما يتم إخراج حارس المرمى وإدخال مهاجم إضافي بدلا منه، مع إدراك أن الوقت ينفد ويجب التسجيل، وإلا فإنك تخسر. زيلينسكي في موقف مشابه. إذا أمر الآن قواته باتخاذ موقف دفاعي، فسوف يخسر، بعد وقت قصير. أي أنها مسألة وقت، من عدة أشهر إلى نصف عام.

المجتمع الروسي يطالب بنتيجة سريعة، بالسيطرة على مزيد من الأراضي، ولكن ما يهم حقاً هو هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية. فعندما تنهار، سيكون من الممكن المضي قدمًا عبر أراضي أوكرانيا.

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