غونداروف يحدد هدف الغواصة النووية الأمريكية في الشرق الأوسط

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول قدرة الصواريخ الأمريكية المجنحة على بلوغ أهداف في إيران.

وجاء في المقال: تتجه غواصة أوهايو النووية، التابعة للبحرية الأمريكية، إلى الشرق الأوسط. أعلنت ذلك القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

الغواصات من فئة أوهايو، غواصات صاروخية تعمل بالطاقة النووية وهي مسلحة بصواريخ ترايدنت النووية. ولكن، بالتوازي مع ذلك، فقد جرى تحويل أربع من حاملات الصواريخ هذه لحمل صواريخ كروز غير نووية من طراز توماهوك. على الأرجح، وصلت غواصة تحمل صواريخ توماهوك إلى المنطقة الخاضعة لمسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

تحمل غواصة واحدة ما يصل إلى 154 صاروخا مجنحا بعيد المدى من طرازBGM-109 Tomahawk. ويصل مدى الصاروخ إلى 2400 كيلومتر.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد البحري الاحتياطي فلاديمير غونداروف: "أظن أن الغواصة ظهرت هناك تحسبا لنية إيران المشاركة في القتال. بحسب المفهوم الأمريكي الجديد "توجيه ضربة عالمية"، تقوم صواريخ "توماهوك" بتدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية".

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