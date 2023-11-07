تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا هامايون، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول فرص زيلينسكي في الفوز بالانتخابات إذا توقفت الحرب.

وجاء في المقال: سوف تجري انتخابات رئاسية في أوكرانيا العام المقبل. وربما يأمل الغرب في أن تساعد الانتخابات الأوكرانية في إزاحة الرئيس المضطرب، ديمقراطيًا، ووضع شخص أكثر قابلية للتفاوض مكانه. ومع ذلك، فإن الأمور يمكن أن تنقلب رأسا على عقب. فإجراء الانتخابات تحت الأحكام العرفية يمنح زيلينسكي كثيرا من الفرص لترتيب الأمور لمصلحته. على سبيل المثال، إمكانية استبعاد أي مدينة بأكملها من العملية الانتخابية بسبب الموقف الخطير فيها. وبهذه الطريقة، يمكنه "التخلص" من أي منطقة تبدو فيها شعبية زيلينسكي سيئة.

طرحت موسكوفسكي كومسوموليتس على الباحث السياسي فاسيلي ستوياكين، السؤال التالي: هل يأمل زيلينسكي بالفوز في هذه الانتخابات؟ فأجاب:

لا يسعني القول بثقة إن زيلينسكي سيخسر هذه الانتخابات. فأولا، يتوقف الكثير هنا على الوضع العسكري السياسي العام؛ وثانيا، على موقف الشركاء الغربيين، الذي لا يزال غير واضح. يمكن النظر إلى التلميحات التي تأتي الآن من الغرب بطريقتين: ففي حين يبدو كأنهم يريدون استبدال زيلينسكي، ولكن ربما ليسوا مستعدين تمامًا لذلك. أما بالنسبة للوضع العسكري السياسي، فكل شيء بسيط. إذا بقيت الأحكام العرفية مفروضة في البلاد وقت الانتخابات وكان القتال جاريا، فإن زيلينسكي، سيفوز في هذه الانتخابات، بدرجة عالية من الاحتمال. وإذا تم التوصل إلى هدنة ما بحلول ذلك الوقت، فسوف تنخفض فرص زيلينسكي بشكل كبير.

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