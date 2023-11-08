إلى ماذا يمكن أن تؤدي المظاهرات المؤيدة لفلسطين؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فالينتين لوغينوف، في "إزفيستيا"، حول فاعلية الضغط الشعبي المناصر للفلسطينيين في الغرب والدول العربية.

وجاء في المقال: خلال عطلة نهاية الأسبوع، جرت مسيرات كبيرة لدعم فلسطين في العواصم الأوروبية وفي واشنطن.

حول ذلك، قال الباحث البارز في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، إن توسع الاحتجاجات الداعمة لسكان غزة قد يجبر الدول الأوروبية على إعادة النظر في توجهاتها لحل الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف: "الموجة المناهضة لإسرائيل التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة تدعو إلى التشكيك في قدرة إسرائيل على البقاء، من حيث تفاعلاتها الاقتصادية وعلاقاتها الإنسانية والدبلوماسية. ونظرًا لوجود أعداد كبيرة من المسلمين في الشتات في الدول الأوروبية، فإن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل قد تضغط على قيادات الدول، التي ستضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات، إن لم يكن لحل هذا الصراع، فلإجبار إسرائيل على قبول هدنة".

وفي الوقت نفسه، تتصاعد حدة خطاب الدول العربية في المنطقة. وهكذا، فقد أعلنت الأردن أنها ستعد أي محاولة لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب. ودعا الرئيس الجزائري المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى جمع الوثائق اللازمة لرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد فلسطين.

ومع ذلك، فلا يمكن توقع أن تغير الدول الغربية موقفها بشكل جذري وتتخلى عن دعم إسرائيل، على المستوى الخطابي على الأقل، كما يقول عميد كلية الدراسات السياسية في أكاديمية الاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة للرئاسة الروسية، سيرغي ديميدنكو. وبحسبه، فإن جميع المشاركين في العملية يدركون أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية هي أمر سيظل قائما دائما، على الأقل حتى تشكيل دولتين حقيقيين– يهودية وعربية، لكن الأطراف المعنية حاليا لا تملك الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

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