إسرائيل قد تخسر شرعيتها!

على إسرائيل ألا تغفل عن أثر هذه الحرب على علاقاتها الهامة التي بنتها مع بعض الدول العربية وألا تهدم ما بنته في عقود. دي جي روزنتال في CNN ينصح إسرائيل بضبط هجومها العنيف.

ينبغي على إسرائيل أن تطور استراتيجية تخدم أهدافها الإقليمية والدولية الأكبر. ويتضمن ذلك الإفراج الآمن عن الرهائن، وحماية التحالفات الإقليمية والحيوية مع جيرانها العرب كالأردن ومصر والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة. كما يجب الاستمرار في الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

يتعين على إسرائيل أن تحدّ من الغضب في الشارع العربي. وذلك لأن الزعماء العرب لا يستطيعون التغاضي عن غضب مواطنيهم بسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة. وسوف يضطر الزعماء العرب لاتخاذ مواقف معادية ضد إسرائيل. إضافة إلى أن هذه الطريقة في التعامل مع هجوم حماس ستخلق مزيدا من العداء وجيلا آخر من الحاقدين على إسرائيل على المدى الطويل، إضافة لحشد المزيد من الأصوات الدولية ضدها.

وإذا فشلت إسرائيل في ضبط الخسائر في صفوف المدنيين فإنها تخاطر بتقويض مصالحها الأمنية في المنطقة والدعم الغربي لها وشرعيتها. وعلى إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي، وفق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما. كما أن هناك حد، لم تعبر عنه الإدارة الأمريكية صراحة، وهو أن الولايات المتحدة لن تتغاضى لفترة طويلة عن استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وكانت الضربة الإسرائيلية الأخيرة لمخيم جباليا ذات عواقب سياسية. فقد اتخذت بوليفيا وتشيلي وكولومبيا خطوات دبلوماسية جذرية ضد إسرائيل. كما استدعى الأردن سفيره من تل أبيب. بينما زار أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، إسرائيل مرة أخرى للضغط عليها لتجنب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

إن ضبط إسرائيل لغضبها والتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين لا يتعبر التزاما قانونيا وأخلاقيا فحسب، بل إنه مرتبط جدا بمصالحها الوطنية والأمنية.

المصدر: CNN

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