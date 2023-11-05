الانتقام العظيم لن يجدي إسرائيل نفعا!

عزّز هجوم 7 أكتوبر رغبة عارمة في نفس نتنياهو بالرد الدموي العنيف في ما أسماه "الانتقام العظيم". لكن رد الفعل هذا لن يحقق أهداف إسرائيل، وفق فريد زكريا في واشنطن بوست.

تعيق المشاعر الشديدة غاليا التفكير السليم. والهجمات الإسرائيلية المتنامية في غزة تذكرنا بما قامت به حكومة إسرائيلية يمينية سابقة ردا على هجمات مماثلة، ولنتذكر كيف كانت نتائج هذه الهجمات.

في عام 1982 قررت حكومة مناحيم بيغن (وكان آرييل شارون وزيرا للدفاع فيها) الهجوم على منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمركزت في بيروت. وتحالفت إسرائيل حينها مع إحدى الميليشيات المسيحية مقابل وصول الأخيرة إلى سدة الحكومة. وكان الهجوم دمويا جدا، ونتيجته مذابح صبرا وشاتيلا التي أودت بحياة 17 ألف فلسطيني وجرحت 30 ألفا آخرين.

لكن نتيجة هذا العنف الهائل كانت عكس ما تمنى بيغن. فبدلا من القوى المسيحية التي كان من المأمول أن تستلم الحكم، تم إنشاء حزب الله الذي تحول لأكبر التهديدات لأمن إسرائيل، مع حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة.

وهناك مثال آخر يجب أن تتعلم منه إسرائيل، وهو الغزو الأمريكي للعراق الذي أطاح بصدام حسين في عام 2003. فمن نتائج هذا الغزو قيام حكومة يقودها الشيعة في العراق، وإنشاء تنظيم القاعدة الذي أسس لقيام داعش فيما بعد.

والدرس المستفاد هو أن الحروب غالبا ما تؤدي لنتائج غير متوقعة. وكي تحقق إسرائيل أهدافها فإن عليها استهداف المقاتلين من خلال هجمات انتقائية. وأن تزامن هذه الهجمات مع دق أسافين بين المقاتلين والسكان كي لا يلتف السكان حول المقاومة. وعلى إسرائيل أن تسعى بأي شكل لقيام دولة فلسطينية، وفق الباحث روبرت بيب من جامعة شيكاغو، إلى جانب التخطيط العسكري.

وفي النهاية على إسرائيل أن تعلم أن الهجوم الدموي على المدنيين والسياسات المبنية على الغضب لن تعود عليها بالنفع. ورغم أننا لا نعلم نتائج هذه الحرب، لكنها لن تكون مجدية لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين.

المصدر: واشنطن بوست

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