تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، عن أسباب شهرة منتقدي البيت الأبيض في الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: تَظهر آراء الخبراء الأمريكيين التي تتعارض مع الاتجاه السائد في واشنطن، بشكل متزايد على شبكة الإنترنت. وهم ينتقدون سياسات البيت الأبيض، ويشككون في آفاق نجاح القوات المسلحة الأوكرانية، ويتحدثون بشكل مجامل عن تصرفات موسكو.

وفي الوقت نفسه، تنمو شعبيتهم ليس فقط في روسيا، إنما وفي الغرب أيضا. الحديث يدور عن سكوت ويليام ريتر، ريموند ماكغفرن، دوغلاس أبوت ماكغريغور، جون جوزيف ميرشايمر، جيفري ديفيد ساكس، سيمور مايرون هيرش، تاكر سوانسون ماكنير كارلسون، إيلون ريف ماسك.

لكن الباحث في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي لا يرى "موالاة لروسيا" في تصريحات المتحدثين الأمريكيين. وقال: "بالطبع، يوجد في الولايات المتحدة عدد من الشخصيات التي يمكنها إعطاء وسائل الإعلام الروسية عناوين براقة بانتظام تُحسد عليها. لكن هذا لا يعني أن هؤلاء الأشخاص لديهم أي تعاطف مع موسكو. في نهاية المطاف، معظمهم وطنيون أمريكيون حقيقيون".

"يتناول هؤلاء السياسة الخارجية فقط في سياق الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة. وهم لا يدافعون عن السلام العالمي. كل ما في الأمر أنهم يرون أن الحروب في ظروف العولمة تهدد بسحب رأس المال من الولايات المتحدة، والذي يمكن إنفاقه على تطوير ولاية تكساس، على سبيل المثال. وبالتالي، فإن هذه الشخصيات ليست سلمية، بل براغماتية بعمق".

وخلص دروبنيتسكي إلى القول: "بالطبع، هم يتعرضون لضغوط شديدة من البيت الأبيض. ومع ذلك، فإن منتقدي موقف واشنطن لديهم رعاة جادون، ما يسمح لهم بالبقاء واقفين على أقدامهم. ومن حيث المبدأ، فإن وجهة نظرهم يتقاسمها العديد من المواطنين الأمريكيين. هؤلاء هم بشكل رئيس من الجنوب ومن سكان المناطق الريفية".

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