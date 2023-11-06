إيران تترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كتب أُغسطين سيفيرين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الفوائد المنتظرة من رئاسة إيران لمجلس حقوق الإنسان الأممي.

وجاء في المقال: ستتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاسة مجلس المنظمة الدولية الأهم لحقوق الإنسان، اعتبارا من اليوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب أستاذ قسم الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة باتريس لومومبا للصداقة بين الشعوب، فلاديمير بيلوف، فإن إيران نفسها والعالم كله سيستفيدان من ذلك.

وفي محادثة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أشار بيلوف إلى أن رئاسة إيران يمكن أن يكون لها تأثير في تغيير الاتجاه السائد في السياسة العالمية في مجال حماية حقوق الإنسان. فـ" اليوم، في الواقع، يجري فرض موقف الحزب الديمقراطي الأمريكي على الكوكب، وتقديم الأجندة الأمريكية باعتبارها أجندة عالمية، في حين يجري تجاهل مواقف الجهات الفاعلة المهمة الأخرى في السياسة العالمية، بما في ذلك الدول الإسلامية".

اختيار أعضاء المجلس إيران حدده إلى درجة كبيرة الوضع في الشرق الأوسط.

وقال بيلوف: "قضية حقوق الإنسان اليوم حادة بشكل خاص فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط. فالنساء والأطفال والمرضى والشيوخ يُقتلون. إننا نشهد مشكلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة. إيران واحدة من تلك الدول التي تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع على حدودها، لذلك بالنسبة للإيرانيين، قضايا حقوق الإنسان ليست مجرد مسألة داخلية".

وبحسب بيلوف، فإن رئاسة المجلس يجب أن يكون لها تأثير إيجابي في إيران نفسها. وهو واثق من أن البلاد، من خلال رئاسة المجلس، ستتاح لها الفرصة للنظر في كيفية معالجة قضية حقوق الإنسان في مختلف البلدان، من أعلى منصب موجود حاليًا في المجتمع الدولي. كما أن اكتساب خبرة المراقبة والتنسيق سيكون مفيدًا جدًا لإيران نفسها".

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