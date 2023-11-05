تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول تكتيك الدفاع النشط الذي يطبقه الجيش الروسي بفاعلية كبيرة ضد القوات الأوكرانية.

وجاء في المقال: اضطر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إلى تعبئة آخر احتياطياته، بحسب Mysl Polska.

ويشار إلى أن القوات الروسية تحولت، نهاية سبتمبر/أيلول، الماضي إلى "الدفاع النشط" في كافة الاتجاهات تقريباً، ما أدى إلى "وضع متأزم" للقوات الأوكرانية.

وبالإضافة إلى المشاكل في ساحة المعركة، هناك مشاحنات داخل القيادة السياسية في أوكرانيا. وهكذا، تشير مجلة التايمز إلى أن عناد فلاديمير زيلينسكي وقناعاته تمنع فريقه من تطوير استراتيجية جديدة داخل الصراع. وتم التأكيد على أن زيلينسكي غارق في أوهامه، فهو لا يلاحظ الهزائم في الجبهة.

أما من الجانب الروسي، فقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات المسلحة الأوكرانية هُزمت على الرغم من أنها مدججة بأسلحة الناتو.

ويرى الخبير في مركز التحليل والاستراتيجيات والتقنيات، سيرغي دينيسينتسيف، أن التكتيكات الدفاعية النشطة ساعدت الجيش الروسي في الحد من إمكانات العدو الهجومية بشكل كبير. فقال: "تمكنا من بناء نظام واسع النطاق من التحصينات وحقول الألغام مغطاة بنيران المدفعية والطيران. لقد تم إنشاء حاجز لا يمكن التغلب عليه فعليًا أمام القوات المسلحة الأوكرانية".

و"لقد استهلك العدو الكثير من الوقت والجهد في محاولة إيجاد ثغرات في الدفاع الروسي. رصدنا جميع تحركاتهم بدقة، وبعد ذلك نفذنا ضربات موضعية دقيقة على مواقع تجمّع العدو. وألاحظ أن الجانب المهاجم تكبد خسائر فادحة خلال هذه الأشهر. والقوات الروسية حصلت على فرصة جيدة "لأخذ نفس".

وخاص دينيسينتسيف إلى القول: "لقد تمكنا من تجميع قدر كبير من القوة. من الناحية النظرية، يمكن للوضع الحالي أن يكون بمثابة الأساس المنطقي للهجوم".

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