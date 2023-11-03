كتبت ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو" حول توهّم الغرب إمكانية خداع بوتين من جديد، بسبب الاستعصاء الذي بحسبهم يعانيه الجيش الروسي في أوكرانيا.

وجاء في المقال: تكتب وسائل الإعلام الغربية عن استعصاء على الجبهات في أوكرانيا وعن مفاوضات مقبلة بين موسكو وفلاديمير زيلينسكي؛ وتقترح "تجميد" الصراع على طول خط التماس العسكري؛ وتتحدث عن عدة خيارات للهدنة – على الطريقة الكورية، والقبرصية، وكشمير، وهي متطابقة في الأساس- دون إبرام معاهدة سلام مع احتمال استئناف الأعمال القتالية.

والهدف واضح: تحويل ما تبقى من أوكرانيا إلى "دولة قوية ذات جيش قوي" وتحديد الضمانات الأمنية والمساعدات العسكرية الغربية للنظام الموالي للغرب في كييف. وبالنسبة لروسيا، هذا يعني حرباً ممكنة بلا نهاية.

والآن هناك هجوم إعلامي واسع النطاق على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف إقناعه بهذا الخيار.

أما بالنسبة لموسكو، فيفترضون في الغرب أن توافق بشكل مسبق على هذه النسخة من "السلام"، لأن القوات المسلحة الروسية لا تملك القوة اللازمة للوصول إلى الحدود البولندية.

ولكن روسيا، لن تسمح بعد الآن بخداعها. فقد تم إحباط اتفاقيات مينسك واسطنبول لمنع روسيا من إنهاء الحرب الأهلية سلمياً في أوكرانيا بسرعة. وقالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، ثم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، إن اتفاقيات مينسك كانت ضرورية لـ "يصبح نظام كييف قويا". لقد سمحت روسيا لنفسها بالتعرض للخداع منذ خسارة الحرب الباردة، حيث وصل توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا إلى أوكرانيا. لذلك، أن نسمح لأنفسنا بالوقوع في الحفرة مرة أخرى يعني الموت.

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