ماكرون يُسعد الرئيس الإسرائيلي ويُربك الخارجية الفرنسية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الاستجابة لاقتراح الرئيس الفرنسي إنشاء تحالف دولي لمحاربة حماس. فهل تنضم إليه دول عربية؟

وجاء في المقال: وافق الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ على اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل تحالف دولي ضد حركة حماس الفلسطينية، على غرار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن فكرة سيد قصر الإليزيه أثارت الحيرة خارج فرنسا، كما داخلها، هذه الأيام. ففي وزارة خارجية الجمهورية الخامسة أكدوا أنهم لم يكونوا مستعدين لخطط الرئيس.

وفي محادثة مع وكالات أنباء غربية، أشار مسؤولون في الإدارة الرئاسية الأمريكية مؤخرا إلى أن فكرة ماكرون أثيرت في محادثات غير رسمية في البيت الأبيض وحتى في المناقشات مع دول أخرى. ومع ذلك، يرى المسؤولون أنه لن يكون هناك حوار جدي حول مبادرة قصر الإليزيه. ويؤكدون أن قوات الدول العربية الإقليمية التي شاركت في التحالف العالمي لمحاربة داعش، رسميًا، من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من المستبعد أن يوافق أي منها الآن على استخدام القوة ضد الجماعات الفلسطينية.

قد تكون هناك حاجة إلى مدخل ائتلافي، ولكن فقط في المرحلة النهائية التي تعقب الحرب، عندما يتعلق الأمر بتشكيل إدارة مؤقتة في غزة، كما يتوقع الباحثون في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (WINEP) في تحليلهم. ووفقا لهم، كجزء من الهيكل الجديد لإدارة القطاع، يمكن أن يتولى الإشراف على قضايا الأمن العام وإنفاذ القانون "اتحاد من الدول العربية الخمس التي أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل". وهي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

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