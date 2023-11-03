شبهوا المرحلة الثالثة من العملية البرية الإسرائيلية في غزة بالهجوم الأوكراني

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن اصطدام إسرائيل بواقع يفوق قدراتها وتوقعاتها.

وجاء في المقال: أعلن بنيامين نتنياهو عن الانتهاء من "مرحلة الحصار" الأولى، والدخول في المرحلة الثانية من العملية - بضربات جوية - بحسب نتنياهو. والآن، أعلن عن المرحلة الثالثة، وهي اجتياح بري "منهجي وتدريجي" لغزة.

وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل حددت هدفًا واضحا وهو تدمير الإمكانات العسكرية والإدارية للعدو، وهي تفعل ذلك الآن بشكل منهجي.

ووفقا للخبير العسكري رومان شكورلاتوف، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول بالتالي وضع "لغم جيد تحت لعبة واضحة بما يكفي"، وقال:

"أظن أن كلا من نتنياهو والقيادة السياسية في إسرائيل، وفي المقام الأول جنرالات الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات، يدركون جيدًا أن الكارثة ستحدث بمجرد انخراط إسرائيل بشكل كبير في العملية البرية، وبمجرد دخولهم غزة. لأن غزة ذات الكثافة السكانية العالية تتقاطع مع خطوط حماس تحت الأرض، وبطبيعة الحال، فإن المعارك في المناطق الحضرية لن تنتهي بشكل جيد بالنسبة للجيش الإسرائيلي. ستكون هناك خسائر فادحة في المركبات المدرعة والجنود. الجميع يفهم جيدًا كيف ستكون ردة فعل المجتمع الإسرائيلي، الذي يعاني حساسية شديدة تجاه الخسائر البشرية".

"الآن، هناك ضخ معلومات. السلطات الإسرائيلية تلعب على مشاعر السكان الوطنية. بالنسبة لي، فإن جميع العمليات البرية التي يروجها جيش الدفاع الإسرائيلي- الأسطورية والحقيقية- تشبه الهجوم المضاد الأوكراني. ففي الفترة من مايو إلى يونيو من هذا العام، كان المجتمع الأوكراني محموما بالتوقعات. وقد تحطمت هذه التوقعات لدى السلطات الأوكرانية نفسها. راهنوا على 100 روبل، فكسبوا كوبيكا واحدا. لكن علينا أن نفهم دائمًا أن التوقعات الساخنة محفوفة بخيبة أمل مؤلمة. أظن أن إسرائيل ستفاجأ بشيء مماثل عندما تبدأ في تلخيص نتائج عمليتها البرية التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة في غزة. المجتمع الإسرائيلي الآن ينتظر انتصارات سريعة، لكن هذا لن يحدث".

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