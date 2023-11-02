سعر 250 دولارا لبرميل النفط ليس مربحًا لأحد

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول المخاطر التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي برمته.

وجاء في المقال: يحاول مزيد من الاقتصاديين تحليل السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع في الشرق الأوسط وعواقب التصعيد الاقتصادية.

الأسبوع الماضي، قدم الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا سيناريوهاتهم المتوقعة. وهم يرون أن انضمام إيران إلى الصراع، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط فورًا إلى 120-130 دولارًا للبرميل. وإذا أدى الصراع إلى انخفاض الإمدادات العالمية، على سبيل المثال، بمقدار 2 مليون برميل يوميا، فإن سعر النفط يمكن أن يتجاوز 150 دولارا للبرميل.

ويوافق استراتيجي الاستثمار في شركة BCS World of Investments، ألكسندر باختين، على أن "السيناريوهات التي تؤدي إلى 100-150 وحتى 200 دولار لبرميل برنت ممكنة تمامًا في ظل أحداث معينة". "تتعلق المخاطر، أولا، باللوجستيات، خاصة إذا قررت إيران تقييد حركة السفن في مضيق هرمز؛ وتتعلق، ثانيا، بإنتاج الذهب الأسود".

للوهلة الأولى، يبدو كلما كان النفط أغلى، كلما تمكنت الدول المنتجة للخام غير المشاركة في الصراع، وتحديداً روسيا، من كسب المزيد. ولكن هذا، ليس صحيحا تماما. فبحسب باختين "الزيادة الحادة في الأسعار العالمية يمكن أن تسبب مشكلة في الطلب. فالنفط الباهظ الثمن غير مرغوب فيه، في المقام الأول، بالنسبة لأكبر مستهلكيه- الصين والهند. وفي المقابل، ربما تخشى أوروبا والولايات المتحدة تسارعًا جديدًا للتضخم، الذي بالكاد بدأ يتراجع بشكل مضطرد. وهذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي".

ويرى عميد كلية الدراسات السياسية في أكاديمية الاقتصاد الوطني، سيرغي ديميدينكو، أن إيران لن تتورط في أي صراعات واسعة النطاق وتغلق مضيق هرمز. فـ "ببساطة هذا ليس أسلوبها، خاصة وأن البلاد لا تملك الموارد اللازمة لذلك. وإيران اليوم، بغنى في الواقع عن حرب كبيرة".

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