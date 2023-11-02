تحت العنوان أعلاه، كتب أوليغ فولودين، في "برافدا رو"، عن عدم جواز مقارنة الجيش الروسي بأي جيش آخر في العالم.

وجاء في المقال: يُعرف الجيش الروسي بأنه الأفضل في العالم. نشر هذه البيانات موقع US News & World Report. فقد شارك 17200 شخص من 36 دولة في استبيان حول هذا الموضوع.

شغلت القوات المسلحة الروسية بثقة المركز الأول، وخص المشاركون الجيش الأمريكي بالمركز الثاني، والصين بالمركز الثالث. ووجد الجيش الأوكراني نفسه فجأة في المركز السادس.

بالطبع، الميزانيات العسكرية الروسية، رغم كل نموها، لا تضاهى بالميزانيات العسكرية لدى الولايات المتحدة أو الصين، لكن... من الواضح أن قوة الجيش لا تعتمد على حجم الميزانية العسكرية.

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، أصبح من الواضح أن روسيا أكثر استعدادًا للحرب من الدول الأخرى. تم التغلب على الصعوبات الأولى القاسية للغاية، والتي كلفت كثيرًا من الأرواح؛ والآن، الصناعة الحربية وصلت إلى عتبة معدلات الإنتاج المطلوبة.

وتساءل رجل الاستخبارات غيورغي ريبر، في حديثه مع "برافدا رو": "هل يجب أن يكون الجيش الروسي في المركز الأول بين جيوش العالم في تصنيف سكان 36 دولة؟ من الجيد أن يتم تصنيف القوات المسلحة الروسية بهذه الطريقة، لكن لا، لا ينبغي ذلك. أظن أنه يجب أن يكون خارج التصنيف، خارج الفئات".

"أليس لدى الجيش الأميركي من حاملات الطائرات، والقوات الجوية، والقواعد العسكرية، والغواصات الصاروخية عابرة المحيطات، وغيرها من أدوات استعراض القوة أكثر منا بكثير!؟ ولدى الصين من السفن والطائرات والجنود أكثر؟ نعم، بكل تأكيد".

ولكنه أجاب: "ومع ذلك، فإن العمليات العسكرية "الميدانية" واسعة النطاق مع عدو ندي، ومع الأسلحة "المضخوخة" ودروس الناتو، واحتياطيات 40 دولة، لا يقودها أحد سوى روسيا".

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