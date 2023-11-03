كتبت أناستاسيا بيركوفا، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول الابتزاز الذي تمارسه إسرائيل من خلال تذكير العالم بالمحرقة.

وجاء في المقال: ارتدى مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، النجمة الصفراء، رمز ضحايا المحرقة، خلال خطاب ألقاه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووعد بعدم إزالة الشارة عن سترته حتى تطالب المنظمة الدولية بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وتدين تصرفات الجماعة.

تعليقًا على ذلك قال العقيد في خدمة الحدود الفدرالية الروسية أندريه بارشيف:

"من الصعب أن نتخيل أن يأتي ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، نيبينزيا، إلى اجتماعات المنظمة مع رقعة "OST"، التي استخدمها الألمان خلال الحرب العالمية الثانية لتمييز الروس والأوكرانيين والبيلاروسيين المنقولين للعمل في معسكرات الاعتقال. ولا تختلف هذه العلامة في جوهرها عن "النجمة الصفراء" التي استخدمت "لتمييز" اليهود خلال الحرب نفسها. من ناحية إسرائيل، مثل هذه الخطوة تهدف إلى إحداث تأثير خارجي، وهذا نوع من التظاهر. ومن خلال الخبرة الواسعة، من الواضح ما يريده الممثل الإسرائيلي وما هو المطلوب منه: التوصل على الأقل إلى شكل من أشكال الإدانة لحركة حماس، من أجل إضفاء الشرعية على العملية العسكرية ضد قطاع غزة ومعارضيها. يمكن حتى أن نسمي ذلك إنذارا نهائيًا".

وخلص بارشيف إلى القول: "لكن في الوقت نفسه، إسرائيل نفسها ليست على استعداد للامتثال للقرارات والتعليمات الواضحة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشكل عام، ويلجأ الإسرائيليون إلى مثل هذه الأشكال من الابتزاز السياسي".

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