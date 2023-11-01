تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.

وجاء في المقال: بدأ السؤال القائل بأن أوكرانيا "تبدد" الأسلحة يمينًا ويسارًا يُطرح حتى في الهياكل الأوكرانية المرخصة. فقد أفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، بفقدان أكثر من 750 ألف قطعة سلاح في البلاد، حتى أكتوبر 2023. وهذه ليست مجرد أسلحة صغيرة. فمن بين المفقودات 15 قطعة مدفعية، وأكثر من 150 منظومات دفاع جوي محمولة، بما في ذلك ستينغر، و250 صاروخًا مضادًا للدبابات، بما في ذلك Javelin وNLAW.

وليس من المستغرب أن تصل الأسلحة بسهولة إلى أيدي عديمي الشعور بالمسؤولية. ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قامت بتوزيع أسلحة نارية وذخيرة على نطاق واسع على سكان البلاد. ولم يكن مطلوبًا، للحصول على مدفع رشاش، على سبيل المثال، إبراز أي وثائق: فقط تعال وخذها وانصرف. وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية نفسها أنه تم توزيع أكثر من 25 ألف رشاش في ذلك الوقت.

أين ومتى ستظهر هذه "الترسانة السوداء"؟ وكيف يمكن اختفاء الكثير من الأسلحة؟ سألنا الخبير العسكري يوري كنوتوف، فأجاب، بالقول:

"في أوكرانيا، بعد العام 1991، كانت هناك مستودعات أسلحة ضخمة. تم بيع كل هذه الأسلحة عمليا بحلول العام 2014. سُمح للجميع ببيع الأسلحة. وعندما نشأ العرض، فإن الشباب الذين أثروا من بيع الأسلحة السوفيتية، تولوا أيضا بيع أسلحة الناتو. وبدأت تنتشر في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وصل ما لا يقل عن نصف الأسلحة المفقودة إلى السوق السوداء. بعضها ضائع، والبعض الآخر مهجور. وتم بيع الجزء الأكبر، 60%، إلى الدول الأوروبية.

وفي أوروبا، يقول ضباط الشرطة وممثلو مختلف منظمات حقوق الإنسان، بشكل مباشر، إن بلدان العالم القديم مهددة بكوارث، لأن كمية الأسلحة ستكون أكبر مما انتشر من كوسوفو خلال الصراع اليوغوسلافي".

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