خبير عسكري يقارن بين تكتيك الجيش الإسرائيلي وتكتيك حماس في غزة

تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول استفادة مقاتلي حماس من الدمار الذي يسببه القصف الإسرائيلي في غزة.

وجاء في المقال: إن التفوق الذي تتمتع به إسرائيل في مجال المدفعية والطيران تقابله أنقاض واسعة النطاق في غزة، تستخدمها حماس لحماية اتصالاتها تحت الأرض. ونتيجة لذلك، بدلاً من القيام بعملية برية كبيرة، سيتعين على الجيش الإسرائيلي العمل في اتجاهات قليلة، وتوجيه ضربات حاسمة. بحسب الخبير العسكري مكسيم شيبوفالينكو

وأضاف شيبوفالينكو لـ "فزغلياد": "بعد ذلك ستقتصر المواجهة على عمل مجموعات مشاة خفيفة هجومية. من الأسهل على الفلسطينيين القتال في مثل هذه الظروف، لأنهم يعرفون أراضيهم جيداً وهم في موقف دفاعي. ويجب على الإسرائيليين أن يكونوا في حالة تأهب طوال الوقت، لأن من الممكن مهاجمتهم من أي جانب وفي أي وقت".

ومن المرجح أيضًا أن يستخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة مضادة للدبابات محمولة وأسلحة قتالية قريبة المدى أخرى. ولكن بعد ذلك يُطرح السؤال حول مستوى تدريب الجيش. أشك في أن يكون المشاة الإسرائيليون، المكونون بشكل أساسي من المجندين، حتى لو خضعوا لتدريب منتظم، قادرين على مقاومة كاملة للفلسطينيين المتحمسين الذين يكتسبون الخبرة القتالية باستمرار. نعم، قامت تل أبيب بتدريب قوات خاصة، لكنها قليلة".

"في الشرق الأوسط، المخاطر أعلى بكثير مما هي في أوكرانيا. ولهذا السبب، سيكون على الأمريكيين الاستعداد لتزويد إسرائيل بالأسلحة الحديثة وبمساعدات عسكرية أخرى".

و"بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الحرب الحالية لحظة مواجهة الحقيقة. فالفشل في هذه العملية سيكون قاتلاً لتل أبيب. ومن ثم ليس من الواضح من سيكون (بعد إسرائيل) قادرًا على أن يصبح حليفًا لأمريكا للقتال في الشرق الأوسط. المشكلة هي أن إسرائيل لم يعد بإمكانها البقاء ساكنة، وأنا شخصياً لا أرى أي سيناريوهات جيدة لتطور الأحداث بالنسبة لتل أبيب".

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