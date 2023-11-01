رعب في البيت الأبيض!

تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن دونالد ترامب يتفوق على جو بايدن في مباراة عودة المنافسة الافتراضية، وفق نيكولاس لانوم في فوكس نيوز.

يدق الديمقراطيون ناقوس الخطر بشأن احتمال فوز ترامب في انتخابات 2024. ويبين الاستطلاع، الذي أجرته جامعة سافولك/ يو إس إيه توداي في 23 أكتوبر، أن 37% من الناخبين المسجلين سيدعمون بايدن. وقال 41% منهم أنهم يرفضون أداءه بشدة، بينما قال 13% فقط أنهم يوافقون عليه بشدة.

وأعلن النائب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، أن بايدن يواجه تحديا كبيرا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024. واعترف فيليبس لصحيفة The Atlantic أنه لا يعتقد أن بايدن سيهزم ترامب في نوفمبر المقبل، كما استند إلى نسبة 76% من الناخبين ممن قالوا أن بايدن لم يعد قادرا على الخدمة لفترة ولاية أخرى.

وقال فيليبس: يجب أن يشعر البيت الأبيض بالرعب لأن أرقام بايدن آخذة في الانخفاض. وهناك ديمقراطيون يشعرون بالخوف من التحدث علنا عما يفكرون به. أما ستيف شميدت، الخبير السابق في الحزب الجمهوري، والذي ترك الحزب عام 2018 بسبب خلاف مع ترامب، فقد قال: إذا تم إجراء الانتخابات غدا فسيكون دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ويعزو شميدت سبب تراجع أرقام بايدن إلى سياسات بايدن الاقتصادية الفاشلة، والتي قد تكون سبب إعادة انتخاب دونالد ترامب.

وختم الكاتب بقول استراتيجي ديمقراطي آخر: من لا يعتقد أن دونالد ترامب سيفوز في انتخابات 2024 فهو أحمق تماما.

الكصدر: فوكس نيوز

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